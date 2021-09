Manu Carreño: "Lo de Koeman y Laporta no es un divorcio, es un matrimonio de conveniencia"

El FC Barcelona cayó derrotado por 0-3 en su primer partido de Champions en la era post-Leo Messi y post-Antoine Griezmann. Con un mercado de fichajes más que agitado, el equipo azulgrana afrontaba el partido con numerosas bajas en la parcela ofensiva y con la sensación de ser el Barça que más inseguridades tiene en los últimos años. Así se demostró durante el encuentro con la victoria aplastante del conjunto bávaro.

Manu Carreño, director de 'El Larguero' arrancó el programa poniendo la mirada en el palco del equipo y en todo el revuelo extrafutbolístico que se ha generado en estos últimos días: mensajes, filtraciones, tuits, etc.

"Todo esto, señor Laporta, no ayuda al FC Barcelona. Debe ser muy duro tener a un entrenador como Koeman en el que no crees y no tener dinero para echarlo. Está jugando a ver si Koeman tira la toalla para que se vaya y no pagarle la indemnización, y eso creo que no es honesto", dijo Manu Carreño sobre el presidente azulgrana.

Carreño sostuvo que lo que tiene que hacer es despedirlo si no es del agrado del mandatario del club, pero las filtraciones que se han ido sembrando, también influyen en lo que pasa en el terreno de juego. "Los jugadores saben que en el banquillo hay un cadáver deportivamente hablando. Hoy ha habido unos pitos y ojo que con el tiempo no se vayan al palco porque son varias promesas incumplidas por parte de Laporta", mantuvo el director de 'El Larguero'.

Por último, Carreño también dio muestras de la mala relación que hay entre el presidente y el entrenador del Barça, porque Koeman no parece que le vaya a hacer demasiado caso a Laporta. Colocó a tres centrales, Riqui Puig no jugó ni un minuto, etc. Es más, frente al Bayern jugaron Demir, Gavi, Mingueza, Pedri, Araujo... todo jugadores jóvenes, mientras que Riqui no participó en el choque.

"Esto es un divorcio, o mejor dicho, es un matrimonio de conveniencia. Creo que no le hacen ningún favor a los futbolistas. Habrá más calidad y más o menos nivel, pero lo que está haciendo Laporta, creo que perjudica y también tiene parte de culpa con lo que ha pasado hoy", finalizó Manu Carreño.