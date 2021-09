"En el vestuario se habla, están extrañados": Romero desvela el secreto que preocupa a los jugadores

El lateral izquierdo del Real Madrid se encuentra entre algodones. Tanto Marcelo como Mendy son bajas y ese puesto está siendo cubierto por Alaba y por Miguel Gutiérrez en los primeros partidos de la presente temporada. Tal y como informó este martes Javier Herráez, Marcelo se resintió de unas molestias tras el entrenamiento del lunes y por ello no viajó a Milán, a pesar de que, como confirmó Ancelotti en rueda de prensa, se había ejercitado con normalidad y apuntaba a titular.

El 'caso Mendy' no es ni mucho menos tan claro, como desveló Antonio Romero este martes en El Larguero. "Tanto Herráez como Meana vienen diciendo desde hace tiempo que no nos terminaron de contar al final de la pasada temporada lo que le pasaba a Mendy, y hoy, hablando con gente que es cercana al jugador y al vestuario del Real Madrid, están un poco extrañados con el caso. El otro día estuvo en la convocatoria y ahora se ha caído... Por más pruebas que le hacen, la lesión está curada. Es una lesión médicamente curada, pero hay días que le duele. Es una lesión que no sé si es preocupante porque queda toda la temporada por delante, pero preocupa un poco no saber por qué el jugador está médicamente curado y le duele", explicó Romero.

En esta línea, el narrador del Real Madrid relató: "Es algo de lo que se habla en el vestuario porque es un futbolista que va a ser importante (...) Mendy tiene que jugar minutos porque si no, seguramente va a obligar a jugar a Alaba mucho de lateral izquierdo".

La situación de Isco y Marcelo

El Sanedrín de El Larguero valoró el momento en el que se encuentran Isco y Marcelo, dos jugadores que en los últimos años han ido contando mucho menos, primero para Zidane, y ahora para Ancelotti.

Manu Carreño: "Algunos jugadores tienen que asumir que llega su fin. El relevo está ya en marcha para Marcelo o Isco".

Antonio Romero: "Sí, y no será porque no lo han intentado. Al menos Isco lo ha intentado desde que llegó Ancelotti. Marcelo está en el Real Madrid porque ningún otro club es capaz de ofrecerle la pasta que gana"

Jesús Gallego: "Creo que Ancelotti es el hombre adecuado para gestionar estas jubilaciones. No va a tener ningún remilgo en ir dejando fuera a la gente que le toca por naturaleza".

Antonio Romero: "Son dos futbolistas que lo han dado todo, pero ya son más pasado que presente o futuro en el Real Madrid".

Julio Pulido: "Una cosa es lo que quiera Ancelotti y otra cómo lo encajen Isco o Marcelo, la imagen el otro día de la cara de estos jugadores…".

Antonio Romero: "Ante la cara que pone el otro día Marcelo, cualquier otro entrenador se encabrona y le manda un mensaje en rueda de prensa. Ancelotti se va a alejar de esos mensajes".

Julio Pulido: "Pueden remar a favor y asumir que tienen un papel secundario en el equipo o no, vamos a verlo…".

Miguel Martín Talavera: "Podemos estar diciendo que son más pasado que presente Marcelo o Isco, pero Marcelo es uno de los extranjeros más importantes de la historia del Real Madrid y creo que con un partido sentenciado, con 5-2 en el marcador, sacarle un minuto y medio… Si le tengo por algo, a parte de por un gran entrenador, es por un gran tipo de fútbol y creo que estos códigos los maneja. Sacar a Marcelo un minuto y medio no sé si es lo mejor que puedes hacer…".