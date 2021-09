Vinicius: "Esto es producto de mucho trabajo, muchas horas en Valdebebas luchando para mejorar la definición"

En el que seguramente sea su mejor momento desde que llegó al Real Madrid, Vinicius Junior concedió una entrevista al Diario AS en la que repasa sus primeros años en España, su mejora de cara a gol o su vida en Madrid, entre otros temas.

El delantero ha marcado cuatro goles en lo que va de temporada, uno cada 55 minutos. Una ruptura a lo grande con su dificultad para hacer tantos. "Esto es producto de mucho trabajo, muchas horas entrenando en Valdebebas y luchando por mejorar la definición. Desde que llegué al Madrid siempre dije que ya llegaría la hora en la que marcaría muchos goles seguidos", explicó.

"En la cantera del Flamengo metí muchos goles y yo sabía que esto iba a llegar. Estoy muy tranquilo con eso y ahora sólo pienso en meter goles y dar asistencias para ayudar al Madrid a ganar títulos. Me siento bien conmigo mismo", añadió.

Son muchas las críticas y burlas que ha recibido Vinicius desde su llegada a la capital española. Sin embargo, él se centra en lo positivo: "Desde el primer día que llegué noté la presión por haber costado 45 millones o la presión misma por el hecho de jugar en el Real Madrid. Pero yo sólo escucho a la gente de mi casa y a los que me dan confianza de verdad. Yo juego para nuestra afición, para mí, para estar feliz y contento conmigo y con el club, no para callar bocas".

Su reencuentro con el Bernabéu

"Fue todo muy especial. Sabíamos que la gente nuestra iba a estar con nosotros y a apoyarnos en todo momento. De hecho, con 1-2 en el descanso teníamos claro que el apoyo de la afición era clave si queríamos remontar. Ese aliento que nos dieron fue fundamental. Ese apoyo se siente y te hace todo más fácil. En Valdebebas era muy difícil para nosotros. Sobre todo para mí, que me gusta jugar con la afición, acostumbrado a la pasión con la que se vive el fútbol en Brasil. Notar el aliento de la gente cuando estás ahí abajo es algo único. Por eso creemos que con la vuelta del público será más fácil luchar por ganar el mayor número de títulos", relató.

Sobre su celebración, asumió: "Ha sido un tiempo de muchas emociones y seguro que me influyó todo lo que ha pasado en este tiempo con lo sucedido. Llevábamos mucho tiempo sin poder estar con nuestra gente y quizás se me fue un poco (sonríe) (…) Era un abrazo para todos los madridistas que siempre han estado a nuestro lado".

Su vida en Madrid

"Vivo con toda mi familia y con mis hermanos pequeños. Me encanta esta ciudad y como es su gente. Me siento como en casa. Además, conmigo también vive mi fisio y por las tardes trabajo en casa para perfeccionar mi alimentación y mi físico. Me cuido mucho", relató.

Para quien no tuvo sino palabras positivas fue para Karim Benzema, con quien, asegura, tiene una relación fantástica y al que está muy agradecido: "Jugar con Karim es increíble. Siempre fui muy fan de Karim desde niño. Es un placer jugar a su lado. Él siempre me ayuda. Es uno de los mejores jugadores de la historia. Me gusta mucho jugar con él. Siempre me habla en el campo y fuera de él. Me ayudó, incluso, cuando no se sabía si yo iba a triunfar".

Vinicius ha llegado. Avisa que para quedarse: "Agradezco mucho el cariño que me dan. Están siempre a nuestro lado. Y que sepan que lo mejor está por llegar".