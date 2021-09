"Es una bendición que se haya desencadenado": el jugador blanco que ha explotado con la no llegada de Mbappé

El Sanedrín de El Larguero juntó a Ramón Besa y Manuel Jabois para tratar la actualidad del futbol español y en particular la situación del Real Madrid y FC Barcelona. Los dos equipos disputaron la primera jornada de Champions League con distintos resultados, y es que la situación de los blaugranas es preocupante. Así lo analizaron.

El conflicto LaLiga- Madrid y Barça

Tras el anuncio de FC Barcelona, Real Madrid y Athletic Club, LaLiga emitió un comunicado atacando a los tres clubes. La guerra sigue su camino, pero el campeonato español sigue perdiendo potencia.

Manuel Jabois incidió en la fuga de profesionales como factor principal de esta caída de nivel: “Estamos hablando de decisiones muy importantes. LaLiga española ha perdido muchos jugadores importantes temporada tras temporada y que estemos a la gresca desde dentro es malo. Como madridista me posicioné ya en contra de la Superliga”.

Ramón Besa comparó las negociaciones que se hacen ahora respecto a años anteriores: “Que sea pública responde a intereses de las dos partes. Antes se hacía de manera secreta. Ahora ni siquiera se ven, tan solo se disparan. Hay muchas cosas que se nos escapan. Aunque se haya metido el Athletic de Bilbao esto me sigue pareciendo un Madrid y Barça contra LaLiga”.

¿Tienen opciones los españoles de ganar la Champions?

Manuel Jabois fue contundente y optimista con las opciones de los blancos en Europa: “Lo principal es pensar que hay que llegar lo más lejos posible. A la Champions se viene para ganarla. El Barça dio el otro día imagen de equipo pequeño y superado. A esos jóvenes no le puedes pedir ganar la Champions. Yo tengo mucha confianza en Real y Atlético. Al Madrid se le está asomando el colmillo. Eso es algo que no pasaba el año pasado. Las semifinales ante el Chelsea me dieron la sensación del partido frente al Bayern. Ya veremos en junio como está el equipo, pero optimista soy”.

Ramón Besa se mostró preocupado por el nivel mostrado por el Barça en Europa: “No tiene pinta. De las primeras fases siempre desconfió. Se advierten determinados síntomas sobre todo en el Barça. La situación es precaria y el partido ante el Benfica se prevé muy complicado. No estoy excesivamente preocupado por el total si por el particular. Además del resultado, por la forma de jugar”.

La situación del Real Madrid

Manuel Jabois señaló un factor como clave en la explosión de Vinicius: “La no llegada de Mbappé espoleó a Vinicius. Le sirvió para decir 'chico aquí hay un hueco otra vez, es el tercer año, rompe o para'. Para el Madrid es una bendición que este tío se haya desencadenado. De momento Ancelotti está contento, aunque me parece que hay que reforzar mucho la defensa. En LaLiga al Madrid se le marca muy fácil y en Europa va a estar muy complicado. Será difícil jugar golpe a golpe frente al PSG o al Bayern. Lo importante cuando se duda de un equipo es ir ganando. Si vas ganando las cosas van funcionando muchísimo mejor”.

La no autocrítica del FC Barcelona

Ramón Besa criticó los mensajes emitidos por los responsables del equipo tras la derrota frente al Bayern de Múnich: “Lo ha dicho tantas veces que al final la gente se impacienta. El Barça va cambiando de presidente y de entrenador, pero las cosas no cambian. Le falta autoridad y liderazgo. Las personas que tienen oportunidad de corregir el rumbo no lo hacen. Hablamos del entrenador, del presidente y del capitán. Koeman prefirió limitar daños ante el Bayern”.