¿Puede hacer algo la Policía cuando hay indicios de un delito de odio en una manifestación?

La Fiscalía provincial de Madrid va a investigar las consignas homófobas que se lanzaron el sábado en la manifestación neonazi que recorrió Chueca. Los convocantes anunciaron que iban a protestar contra "las agendas 2030/2050", pero durante la marcha se entonaron cánticos homófobos: "Fuera maricas de nuestros barrios" y "fuera sidosos de los barrios de Madrid". Si había indicios de que estaba cometiéndose un delito de odio, ¿por qué no se disolvió la manifestación? ¿Se podía intervenir en el momento? Los juristas consultados creen que no.

Una de las explicaciones la encontramos en nuestra historia reciente. Jacobo Dopico, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III, recupera ejemplos de nuestra historia reciente. "Un ejemplo lo tenemos en las condenas por enaltecimiento de terrorismo. Estábamos hablando de supuestos que fueron presenciados y no interrumpidos por la Policía. Una cosa es la identificación de los autores a efectos de una posible investigación penal para ver si deben o no deducirse responsabilidad y otra muy distinta es la interrupción policial del acto colectivo en sí. Y eso debería limitarse a supuestos expresos"

Otro problema es la dificultad de ponderar en el momento si se está cometiendo un delito. Paz Lloria, profesora de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, advierte de que el delito de odio implica que exista "la potencialidad de que se materialice". En este caso, no cree que haya existido ese riesgo. "No parece que por el número de manifestantes, ni por el lugar en el que se produce el acto, ni por ser un grupo de personas anónimas con poca capacidad de convocatoria y convicción se pudiera conseguir que el colectivo se viera efectivamente amenazado", aclara Lloria.

La no intervención policial no significa, ni mucho menos, que haya impunidad. El magistrado Joaquim Bosch: "Que no haya un uso de la fuerza policial no implica que no se persigan los hechos. Las fuerzas de seguridad deberán documentar los presuntos delitos e identificar a los autores y organizadores a los efectos de posibles acciones judiciales". Con estos argumentos en la mano, los juristas coinciden en que la actuación policial fue correcta y proporcionada.