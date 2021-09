Ángeles Pérez, directora de la escuela engullida por la lava: "La mayoría del alumnado se ha quedado sin casa"

La erupción en el volcán de La Palma continúa, después de que este domingo comenzara a arrojar fuego y ceniza a mitad de tarde. El frente de lava de varios metros de altura avanza a 700 metros por hora, arrasando cultivos y casas a su paso. Unas 5.000 personas han sido evacuadas de sus domicilios, después de que el nivel de emergencia pasara ayer a semáforo rojo.

Allí se encuentra Javier Rodríguez, compañero de Radio Club Tenerife, enviado especial a La Palma, al que le pilló la erupción en pleno vuelo. No se sabía en el entorno aislado del avión, qué estaría pasando en tierra: “La angustia de esos 20 minutos sin poder hablar con nadie, sin saber qué está pasando, fue terrible”.

Un colegio, engullido por la lava

Ha preguntado a los vecinos: “Están asustados, están tristes. Es nuevo, es raro para todo el mundo. Han pasado 24 horas y la gente tiene cara de que parece que han pasado años.” Sin embargo, no se ha podido evitar mezclar todos estos sentimientos con la fascinación que produce el chisporroteo del volcán, que tanto puede hipnotizar como calcinar todo a su paso.

Entre los restos calcinados, se encuentra la Escuela Unitaria Los Campitos en Los Llanos que habría sido engullida por una lava que no distingue dónde puede y dónde no puede pasar. Ángeles Pérez es directora de la escuela y se ha asomado a ‘La Ventana’ para hacer una radiografía de la situación. Cuando le preguntan por cómo está no puede evitar sonar compungida cuando asegura que los ánimos están decaídos.

En una erupción lo que no se mueve, desaparece

De la escuela le llegan noticias contradictorias, por un lado, dicen que la escuela ha sido engullida. Ha recibido fotos a las once de la mañana en la que seguía aún en pie, pero a lo largo de la mañana, haya sido seguramente arrasada. “Estamos muy afectados, ya no solo por lo material, sino por el hecho de que se trata de una escuela unitaria, donde la convivencia es muy diferente”, lamenta. Son solo 23 alumnos y dos profesoras que se comportan como una gran familia. La incertidumbre pesa y “todavía es muy pronto”, aunque ya se sabe que “la mayoría del alumnado se ha quedado sin casa”.

El periodista Javier Rodríguez ha pedido a los oyentes que se imagen lo que significa ver “un río incandescente con varias lenguas, una pared de 6 a 10 metros de altura que va engullendo todo lo que encuentra”. Y es que en una erupción “todo aquello que no se mueve, desaparece”.