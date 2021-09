Última hora en directo de la erupción del volcán de La Palma: la lava avanza hacia la costa

Rafael Aranda

María del Pino Hernández, vecina de Los Llanos de Aridane, relata desde la azotea de su casa, un mirador privilegiado a poco más de un par de kilómetros al norte de donde corre la lava, que la erupción originada este domingo en la isla de La Palma es "un espectáculo increíble que da pánico".

Se resiste a dejar atrás su hogar, sus siete perros y sus dos gatos y prefiere, por el momento, esperar a ver hacia dónde avanza la lava, que en principio ha tomado dirección sur.

Acompañada de su marido, esta vecina relata en una entrevista telefónica con Efe que aunque ya vivió cuando tenía seis años la erupción del Teneguía se sigue asombrando del poder del fuego y las llamas a escasos kilómetros de su casa.

"Me alucina y al mismo tiempo me da muchísimo miedo", admite la mujer, quien tiene el coche preparado para salir disparada por si finalmente no se cumplen las previsiones y la lava llega a su casa (EFE).