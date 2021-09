"Me da miedo que pierda la dignidad": la deriva ha tomado el Barça que recuerda a Mourinho

El Sanedrín de El Larguero analizó la actualidad del FC Barcelona tras su desastroso partido ante el Cádiz. El encuentro, que se saldó con un empate a cero, deja muy mal parado a Koeman y al equipo debido al mal juego. Además, las declaraciones de Gerard Piqué y Sergi Roberto son puestas a juicio por nuestros expertos.

La situación de Koeman

El empate de hoy deja muy tocado al entrenador holandés. El Barça ha realizado tan solo un gol en los últimos tres partidos y el rendimiento del equipo no está siendo el que desea Laporta. Su situación es complicada y su futuro parece estar muy lejos del club blaugrana.

Laura Martínez: "Creo que puede estar en un jaque mate. Que salgan jugadores como Pique a desmarcarse creo que puede estar así. También creo que como no hay solución cambiaran de entrenador en el parón de selecciones".

Jordi Martí: "Ese relevo ya no puede ser un parche. Tiene que ser un entrenador que lidere el proyecto de renovación. Más allá de la falta de gol en el Barça faltan muchas cosas. Situar a Riqui Puig en el foco no lo voy a hacer. Cuesta mucho ver la idea. Tantas dudas pueden tener que ver con un equipo que no está bien trabajado".

Marcos López: "Lo que he visto es una primera parte horrible. Después he visto una expulsión que condiciona el partido, ya que el colegiado no sigue las directrices. El Barça en los últimos tres partidos ha hecho un gol. Estoy convencido de que el Barça va a competir, pero hoy el Barcelona se ha mantenido gracias a Ter Stegen. En el tema de entrenador tuvieron para decidir todo el verano y ahora en peor situación y sin sustituto… ¿Se va a destituir? Si el presidente quiere que juegue Riqui Puig que ponga un entrenador que confíe en ellos".

Las declaraciones de Piqué y Sergi Roberto

Dos de los capitanes del FC Barcelona fueron tajantes con la guerra interna que existe entre directiva y entrenador blaugrana. Ambos instaron a remar a favor del club, pero se desmarcaron de las últimas palabras de Koeman en las que aseguraba conformarse con quedar en los puestos de arriba en LaLiga.

Lluís Flaquer: "Las declaraciones de Sergi Roberto Piqué y Pique dan a entender que compran el discurso del presidente y se desmarcan de Koeman".

Jordi Martí: "Hoy había que dar la cara. Cada uno tenía que asumir la responsabilidad".

Dani Garrido: "Creo que el pulso social lo tenía ganado Koeman. Pero empieza a perderlo cuando acelera. Laporta había dicho muchas cosas que no se cumplieron. Koeman lo tenía muy fácil. Los jugadores tenían dos opciones. Podían haber sido más neutrales, pero ambos le han hecho un jaque al entrenador. Koeman se ha equivocado en la teoría de acelerar".

Marcos López: "Lo que estás viendo son chavales jóvenes y gente que viene del B. El presidente es el que tiene que transmitir una imagen".

Sique Rodríguez: "La temporada del triplete de Luis Enrique. Una persona que tiene poder en el Barça me dijo: 'Luis Enrique ha sido el único capaz de juntar todos en contra suya'. En esa situación el entrenador si triunfó pese a no tener apoyos.

"Es la deriva Mourinhista"

Jordi Martí: "Laporta lo ha gestionado muy mal. La imagen de Koeman tiene divididos a los aficionados. Es una leyenda. No se le puede zarandear porque no está tan claro que solo haya detractores, sino que hay partidarios".

Sique Rodríguez: ""A mí me da la sensación de que el Barça ha perdido el juego por los nervios y me da miedo que pierda la dignidad. La expulsión de Koeman y las quejas de Pique, me parece que mal va el Barça si toma esta deriva. Es la deriva Mourinhista".