Guti, jugador del Atlético Paso: "Cada día vemos cómo está la gente en el estadio, se lo tenemos que devolver"

Durante toda esta semana estamos escuchando infinitos relatos desde La Palma, de gente que lo ha perdido todo, de vulcanólogos y de gente que está ayudando todo lo que puede. Un ejemplo es el de Gustavo Rodríguez 'Guti', jugador del Atlético Paso, que está viviendo en primera persona los destrozos del volcán en la isla canaria. Actualmente está viviendo con otros dos compañeros del equipo de fútbol y han decidido quedarse para ayudar: "No somos de La Palma pero desde el minuto uno nos acogieron como tres palmeros más, creo que no era el momento ni el lugar para huir, teníamos que quedarnos para echar una mano".

'Guti' ha pasado por los micrófonos de 'El Larguero' con Yago de Vega donde ha señalado que el Atlético Paso está ayudando a los vecinos aportando el estadio donde el equipo juega cada quince días. "El club puso a disposición el estadio municipal y nosotros lo menos que hemos pensado estos días es en el fútbol, pasamos todos los días por el estadio a ver si la gente está bien y si podemos ayudar con alimentos, ropa... Esta gente es del pueblo, nos conocemos. Lo que ellos nos dan cada 15 días (en el estadio) nosotros se lo devolvemos por otro lado", ha relatado.

El jugador del equipo isleño ha señalado que los días están siendo muy difíciles y que por la noche es prácticamente imposible dormir porque "es como si estuvieramos en un aeropuerto continuamente, como si escuchásemos aviones". "Este viernes nos mandaron un mensaje de que estuvieramos separados de las ventanas porque se podrían romper por las ondas que producía el volcán", ha explicado 'Guti' ya que en esta jornada el volcán ha entrado en fase explosiva extrema. "Estamos a 3 km, salimos a la azotea y se ve claramente el volcán, vemos las fases que va a teniendo. Es una auténtica pesadilla la que se está viviendo", ha añadido.

Entre las recomendaciones que les han dado entra tener todo preparado: "Nos han dicho que no estamos en una zona de riesgo pero es cierto que también nos han dicho que tenemos que tener las cosas preparadas porque puede salir una boca nueva cerca de donde vivimos y no tendríamos márgen de maniobra". Además les han explicado que lo importante es "mantener la calma", que no deben ponerse cerca de las paredes por los terremotos que está produciendo el voclán, que eviten lugares donde pueda haber lava y que siempre usen mascarilla. Ante esta situación, el deportista ha subrayado que la tristeza está reinando estos días en La Palma ya que hay "mucho pesimismo en las caras de la gente" y que es "muy difñicil animar a la gente que nos dice que lo ha perdido todo": "Se te parte el alma, tratas de ponerse en su piel pero no hay consuelo alguno".

Gustavo Rodríguez 'Guti' ha aplaudido la posición que ha tomado el Atlético Paso en esta situación, al igual que los jugadores del equipo que se puso a disposición de las instituciones. "Por nuestra cuenta estamos hablando con jugadores de primera y segunda si querían aportar su granito de arena aportando camisetas para hacer subastas si podemos ayudar. No es mucho lo que podemos hacer pero siempre intentamos ayudar", ha concluido.