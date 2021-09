El FC Barcelona y el retorno de Ansu Fati han puesto la nota positiva a una jornada que ha servido de alegría y festejo para la 'Ciudad Condal'. 323 días han tenido que pasar para volver a ver al futbolista vestido de corto y que mejor que regresar anotando un gol.

Revive las 'Preguntas Canallas' del último tramo de Carrusel Deportivo en donde se analizó este resultado y también el empate del Real Madrid y la derrota del Atleti.

¿Gil Manzano perjudicó ayer al Real Madrid?

Julio Pulido: "No. Y yo pregunto ahora: ¿en qué? Para mí, no".

¿Crees que Luuk de Jong marcará más goles esta temporada que Hazard?

Mario Torrejón: "Por ahí va a andar, sí, puede ser. No se espera que Hazard meta 20 o 25 goles".

¿Si fueras presidente del Real Madrid cambiarías a pelo a Vinicius por Ansu Fati?

Jesús Gallego: "No, no lo cambiaría. Me parece mejor delantero Ansu Fati, pero Vinicius ha hecho una carrera en el Real Madrid y hay que dejarle que crezca".

A día de hoy, ¿Piqué sería más útil al Barcelona como presidente que como jugador?

Antonio Romero: "Como futbolista todavía, porque el Barça va muy 'cortito' atrás. Piqué está lejos de su mejor versión, pero sigue siendo muy importante en el campo".

¿Tiene opciones de volver a quedarse el Real Madrid en blanco esta temporada?

Sique Rodríguez: "Tiene muchas opciones".

El agente de Asensio, Horacio Gaggioli, el jueves en El Larguero con Manu Carreño dijo que se había estudiado la posibilidad de una cesión. ¿Hubiera sido mejor para Asensio salir cedido?

Antón Meana: "Yo creo que no. Ha hecho bien en quedarse".

¿Será Ansu Fati el próximo Balón de Oro procedente de LaLiga?

Jordi Martí: "Yo creo que es pronto, habrá algún otro, pero con la proyección que lleva entrará pronto en un podio".

El Barça, tal y como ha contado hoy Sique, no puede despedir a Koeman con la foto actual. ¿Crees que el neerlandés perdonaría el finiquito para beneficio del club?

Lluis Flaquer: "Después del trato que ha recibido por parte de Laporta, no creo que perdone demasiado".

Después de escuchar a Piqué y Sergi Roberto en Cádiz decir que el Barça tenía que pelear por todo. ¿El vestuario está con Koeman?

Marcos López: "Sí".

El Atlético tiene seguramente la mejor plantilla de las últimas décadas. ¿De quién es la culpa de que ante el Alavés viéramos uno de los peores partidos de la era Simeone?

Miguel Martín Talavera: "Seguramente de todos: de los futbolistas y del entrenador. Es un 50/50".

¿Cuál debería ser para ti la delantera titular del Atlético de Madrid?

Pablo Pinto: "Correa y Luis Suárez".

El 21 de mayo de 2020 dijiste que el 80/90 por ciento de los árbitros eran del Real Madrid y el 20/10 por ciento del Barcelona. ¿Han cambiado los porcentajes en este tiempo?

Iturralde González: "Lo que os tenéis que preguntar es quién es el equipo con más seguidores en España. Todos los árbitros tienen equipo. Te guste o no, el equipo con más seguidores es el Real Madrid. Hay más árbitros a los que le gusta el Real Madrid".

El bonus-track de las 'Preguntas Canallas':

¿Juega mejor el Madrid de Ancelotti que el de Zidane?

Antonio Romero: "Depende de la época. Si me preguntas por la final de Champions contra la Juventus, ahí me quedo con Zidane. Ahora, si lo planteamos en que Ancelotti ha mejorado en este arranque de temporada al Madrid de Zidane, la respuesta es sí".

¿En qué era mejor Zidane que Ancelotti?

Julio Pulido: "No encuentro nada mejor".

¿Cuántos jugadores merecen el balón de oro antes que Benzema?

Jesús Gallego: "Haaland y Lewandowski".

Si no fuera el Barça, ¿qué equipo te gustaría que ganase LaLiga?

Sique Rodríguez: "El Espanyol".

Mbappé le puso mala cara a Pochettino por ser sustituido en el minuto 88... ¿Ese gesto sería digno de un jugador del Real Madrid?

Mario Torrejón: "Ese gesto ha sido realizado por un futuro jugador del Real Madrid. A mí me parece absurdo poner mala cara en ese minuto, y más cuando vas ganando".

Vista su participación, ¿fue un error renovar a Lucas Vázquez?

Antón Meana: "No es justa con Lucas, creo que no era necesaria y que se hizo en un momento de necesidad. Mejor tener a alguien que ya tienes que fichar a otros, debieron pensar. Sinceramente Igual era mejor probar a otro".

El martes PSG-Manchester City, Messi contra Guardiola... ¿Con quién va el culé?

Marcos López: "Con los dos". Por otro lado, el resto de los analistas de la Cadena SER del FC Barcelona dijeron que el barcelonista va con Guardiola.

¿Quién tiene más futuro: Gavi o Riqui Puig?

Jordi Martí: "Yo creo que Gavi".

¿Es Memphis el jugador más determinante de la Liga?

Lluis Flaquer: "No. Ojalá lo sea Ansu Fati".

¿Quién llega mejor al primer gran partido de LaLiga: Atlético o Barcelona?

Pablo Pinto: "La pregunta debería ser quién llega menos mal. Le pongo una 'X"'.

Ayer, Courtois se refirió entre líneas al partido del Atlético - Athletic tras el partido sobre la actuación del árbitro Gil Manzano. ¿Tiene motivos el Real Madrid para quejarse de los árbitros?

Miguel Martín Talavera: "En absoluto, no los tiene. Courtois para mí es el mejor portero que hay en LaLiga en este arranque de curso, pero ha tenido noches mejores".

¿Está Gil Manzano para ser descendido a Segunda División?

Iturralde González: "Que está abajo está claro, no está rindiendo al nivel que se le espera. Necesita sacar el nivel que tiene. Lleva dos años y medio que no saca su mejor estado de forma".