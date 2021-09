FC Barcelona - Levante: la vuelta de Ansu Fati marca un nuevo 'matchball' para Koeman

Alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Araujo, Dest; Sergio Busquets, Sergi Roberto, Gavi; Demir, Coutinho y Memphis.

Levante: Aitor; Miramón, Mustafi, Postigo, Clerc; De Frutos, Melero, Radoja o Pepelu, Morales; Roger y Dani Gómez.

Cómo y dónde ver el partido

El FC Barcelona - Levante que se disputa a partir de las 16.15 en el estadio del Camp Nou por la séptima jornada de Liga Santander se podrá ver a través de Movistar Plus y por supuesto disfrutar del audio sincronizado con la imagen con Carrusel Deportivo.

La previa del partido

En medio de la tormenta que vive el Barcelona tras los empates ante Granada y Cádiz y el repaso sufrido ante el Bayern de Múnich, la gran esperanza de presente y de futuro del club, Ansu Fati, vuelve tras recuperarse de la rotura del menisco interno de la rodilla izquierda.

Durante los casi 10 meses que ha estado fuera de los terrenos de juego, el delantero de 18 años ha pasado tres veces por el quirófano, lo que ha provocado que el Barça, empezando por el entrenador Ronald Koeman, haya querido ser muy prudente y no forzar su vuelta. Así, el técnico neerlandés aseguró que ante el Levante como mucho disputará 15 minutos.

Pero en un momento anímico tan bajo para el Barça y con Koeman sentenciado a la espera de que Laporta le encuentre un sustituto, el regreso de Ansu Fati se aprecia en la entidad como una noticia a la que agarrarse para ilusionarse.

Aparte, servirá para empezar a vaciar una enfermería que en los últimos tiempos no ha hecho más que llenarse. Finalmente, Jordi Alba y Pedro González 'Pedri' no llegarán a tiempo para estar a las órdenes de Koeman, que no se podrá sentar en el banquillo por sanción ni ante el Levante ni ante el Atlético de Madrid.

Por si fuera poco, Frenkie de Jong fue expulsado por doble amarilla ante el Cádiz y, a pesar de que el Barça puso un recurso para que le quitasen la segunda al considerarla injusta, el Comité de Competición ratificó la sanción de un partido.

Así, Pablo Paéz Gavíria 'Gavi' podría repetir titularidad en el centro del campo junto con Sergio Busquets, y Nico González y Sergi Roberto se jugarán la tercera plaza.

Un cuarto tropiezo consecutivo, el tercero seguido en el Camp Nou, sería demasiado para un equipo desnortado que el próximo miércoles se jugará ante el Benfica no quedar con un pie fuera de la Liga de Campeones.

La prueba del Camp Nou llega para el Levante en un momento de dudas, después de haber sumado apenas cuatro puntos y con una racha sin ganar en la Liga que se prolonga desde el mes de abril.

El entrenador, Paco López, ha sido ratificado por el club en las últimas dos semanas y el presidente, Quico Catalán, se reunió con la plantilla en el entrenamiento del pasado viernes para intentar cambiar la dinámica del equipo.

Los futbolistas Roberto Soldado, José Campaña, Enis Bardhi y Mickaël Malsa siguen lesionados una semana más y el meta Dani Cárdenas tampoco podrá jugar en Barcelona por unas molestias en el recto interno de la pierna izquierda.

La vuelta de Jorge de Frutos y Gonzalo Melero en el partido del martes frente al Celta, ante el que jugaron unos minutos en la segunda parte, permite a Paco López recuperar su sistema más habitual con cuatro defensas después de haber jugado con cinco en las dos últimas jornadas.

Mustafi podría repetir en el eje de la zaga y Clerc y Postigo, que descansaron ante el Celta, regresarían a la formación inicial, con De Frutos y Morales en los costados del centro del campo.

Para el ataque, el entrenador valenciano podría contar con Roger, que falló un penalti ante el cuadro gallego, y Dani Gómez, que ha dejado buenas sensaciones en el inicio de Liga aunque todavía no ha marcado.