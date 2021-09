Paseo de otoño por un bosque calcinado

Atravesamos la selva de enebros, madroños, tojos, viburnums y prunos que crecen bajo los pinos y robles de la sierra prelitoral que discurre entre las comarcas de la Conca de Barberá (Tarragona) y la de Anoia (Barcelona). El día está nublado, a veces se escapa un poco de sol que va perdiendo fuerza y se hace sombra antes de llegar al fondo del barranco. Por entre los troncos quemados se ve amarillear el vuelo de la mallerenga.

Muchas décadas atrás comenzaron a abandonarse los cultivos y la ganadería extensiva, el bosque dejó de ser despensa de frutos, lugar de caza, reserva de leña y pasto y se ha convertido en un decorado que, en muchos casos, se expande sin gestión en un nuevo tiempo de cambio climático. Son factores que favorecen el avance de los grandes incendios de sexta generación.

La campaña deja atrás el incendio de Ávila (Cepeda de la Mora, Navalacruz), el incendio de Málaga (Jubrique- Sierra Bermeja), Santa Cruz de Tenerife (Arico), Albacete (Liétor), Salamanca (San Felices de los Gallegos)...

Marc Castellnou, durante el reportaje / Foto SER

Seguimos los pasos de Marc Castellnou por las pendientes quemadas de los montes que rodean Santa Coloma de Queralt. A finales del mes de julio se desencadenó uno de los grandes incendios de la campaña y el más importante de Cataluña. Marc señala el tronco calcinado y muerto de un pino laricio. Avanzamos esquivando los hoyos donde estaban los tocones de árboles viejos hasta el esqueleto de un pino blanco o pino carrasco. "Tenemos que entender como sociedad, que lo que estamos viviendo es un proceso de cambio y no lo podemos vivir con dramatismo. A ojos de todos, esto que estamos viendo es un desastre, una devastación absoluta. Estamos a la defensiva. ¿Qué hemos perdido, qué tenía yo ayer que no tengo hoy? Este árbol estaba verde y hoy está negro, aquí tenía unas encinas y hoy no las tengo, abría la puerta de casa y veía un bosque verde y hoy lo veo negro... Pero esto también es el jardín de infancia del bosque de aquí a treinta años, está aquí ahora".

Reflexiones del bombero Marc Castellonu junto a bosques verdes y montes calcinados

Marc Castellnou es inspector de bomberos y jefe de la GRAF, el Grupo de Refuerzo de Actuaciones Forestales de la Generalitat de Cataluña. El abuelo y el padre de Marc fueron bomberos forestales. Castellnou siguió el camino. Hoy es un analista de referencia internacional. Mantiene contacto con especialistas de varios continentes, da clases en la universidad de Lleida y ha acondicionado la planta baja de su casa, en el pueblo de Tivissa (Tarragona), en la Ribera del Ebro , para acoger y dar residencia a investigadores de incendios de todo el mundo con los que cruza y comparte experiencias.