En el primer día después del gol de Ansu Fati en su regreso, el 'boom' en torno al jugador sigue siendo el mismo. El barcelonismo se aferra a su figura para volver a ilusionarse con su equipo. Por otro lado, el Atleti de Simeone sigue sin convencer futbolísticamente y el Real Madrid empató frente al Villarreal en el Santiago Bernabéu.

Antonio Romero, Antón Meana, Miguel Martín Talavera, Jordi Martí e Iñigo Markinez protagonizaron la 'Barra Libre' de SER Deportivos en donde se trataron estos temas y muchos más.

El regreso soñado de Ansu Fati

Iñigo Markinez: "Todo lo que se montó con Ansu Fati me parece exagerado, no veo por donde agarrarlo. Lo de los chavales me parece fantástico, pero tratarlo así me parece demasiado".

Jordi Martí: "Yo le lanzo una pregunta a Talavera: ¿Dirá que Griezmann está lejos de su mejor nivel? Por cierto, Iñigo, lo de ayer es porque nadie se lo esperaba. Pensábamos que su regreso sería más cauteloso".

Antonio Romero: "Conviene ser prudente, pero ha tenido una lesión muy complicada. Nos han contado especialistas que hay que tener cuidado, y que a lo mejor no conviene rodear al chico de una excesiva presión. Le faltan unos procesos que todavía faltan".

Antón Meana: "La pregunta es ver cómo puede hacer el Barça para retener al jugador cuando se ha desprendido de Messi y de Griezmann".

Jordi Martí: "El Barça está en una situación muy delicada".

Antonio Romero: "Yo quiero que todos los futbolistas regresen de una lesión de una forma perfecta, lo quiero de corazón".

Las malas sensaciones que deja el Atlético de Madrid

Antonio Romero: "Hay que hablar de Diego Pablo Simeone. Hay dos evidencias: al Atleti no le está yendo bien futbolísticamente, y la segunda es resolver por qué a SImeone no le funciona bien el traje de favorito".

Antón Meana: "¿No crees que el partido de Vitoria se repite demasiado cada año?".

Miguel Martín Talavera: "Yo creo que no, porque ha habido veces que le ha faltado fútbol, pero era un equipo muy sólido. Esta faceta tan vulnerable atrás yo no la recuerdo. Preocupa más en el club la pérdida de identidad".

Iñigo Markinez: "Que le cueste hacer gol tiene tela, es el equipo con más potencial ofensivo de LaLiga".

Jordi Martí: "En el intento de Simeone por encajar a Griezmann, se están produciendo unas réplicas que están afectando a otros compañeros. Antoine es un magnífico jugador, pero su encaje no le está resultando fácil al Cholo".

Miguel Martín Talavera: "Eso es una evidencia, pero pasa como cuando tienes que darle minutos a un jugador para que vaya entrando en dinámica. Yo creo que su encaje no es fácil. ".

Antonio Romero: "Cuando el Atleti gana es porque Simeone se sale y cuando pierde es porque los jugadores no están bien. Lo que veo es que contra el Getafe vuelve a tirar la primera parte. Al equipo le cuesta un mundo pasar del centro del campo".

La figura de Hazard con el Real Madrid

Antonio Romero: "No se puede decir que Hazard no juegue sea noticia, porque es suplente con el Real Madrid".

Jordi Martí: "Cómo podemos asumir ese fiasco con tanta tranquilidad, no lo entiendo".

Antonio Romero: "Ha tenido una actitud indigna en un futbolista del Real Madrid".