Los problemas técnicos con el idioma y la intérprete protagonizan la rueda de prensa de Simeone

Diego Pablo Simeone ha comparecido en la mañana del lunes ante los medios de comunicación en la previa del importantísimo partido del equipo rojiblanco frente al Milan en Champions. Con tan solo un punto en la clasificación, necesitan imponerse al cuadro 'rossonero' porque de lo contrario podrían meterse en un lío muy serio.

La comparecencia del técnico argentino estuvo marcada por unos problemas generados en torno a la aplicación con la que se hacía la rueda de prensa telemática. Por ese motivo muchas preguntas no fueron recibidas por el técnico argentino y no pudo responderlas. "Creo que hay que activar la opción de español", dijo una vez entre risas.

Por otro lado, la intérprete de italiano a castellano iba traduciendo de forma simultánea las preguntas de los medios italianos y eso confundió a Simeone. El entrenador no terminaba de enterarse de las preguntas al escuchar dos idiomas al mismo tiempo y dijo lo siguiente: "Si lo dejas terminar de hablar y después me traducís, mejor. Igualmente lo entiendo. Para los demás, espera hasta que terminen y así es más claro para no sobreponerse uno encima del otro".

Las impresiones del partido frente al Milan

El entrenador del Atleti dijo que encaran el partido con tranquilidad, pero conscientes de que se enfrentan a un rival fuerte, con confianza y con mucha velocidad. Respecto a la situación actual del conjunto rojiblanco afirmó que el estado de ánimo es positivo, puesto que cuentan con gente con experiencia que juega bien.

"Por ser nosotros mismos, tenemos que mantener la agresividad que nos hizo competitivos y en las áreas ejecutarla. El fútbol, más allá de la posición, va de cómo presiones, de cómo superes líneas, es en las áreas y es ahí donde tiene que crecer la agresividad para competir como queremos", reconoció el entrenador.