Manu Carreño: "Este Barça está podrido y Laporta lo está permitiendo"

El Barcelona ha caído duramente goleado contra el Benfica en Champions, y todos los focos vuelven a enfocar al banquillo y al palco. "Koeman es un monigote en el banquillo al que no respetan ni sus jugadores ni su presidente", ha destacado Manu Carreño, director del 'El Larguero'. "Este Barça está podrido y Laporta lo está permitiendo", ha continuado.

Manu Carreño ha explicado durante la primera hora de 'El Larguero' que ya "no es solo perder" en Lisboa, lo que el aficionado destaca es que "que un Benfica te pinte la cara". "Nadie sabe a qué agarrarse. Esto es lo que hay. Humillante. Mucho peor es ver a este Barça. Nadie sabe a que juega". Sin embargo, el director del programa también entiende al técnico holandés (¿"por qué se va a ir"?) y pasa la pelota al presidente.

"A Laporta le falta un plan desde que puso la lona enfrente del Bernabeu fue lo mejor que ha hecho porque luego ganó las elecciones. Prometió que iba a hacer con Messi y que lo iba arreglar y van a venir los otros fichajes más. Pero es que nadie sabe dónde está el plan de Joan Laporta. Ese es el principal problema del Barça, al margen de que Koeman me parece un desastre como entrenador. Lo creía la temporada pasada y lo creo esta. Que pregunten en Lisboa el recuerdo que dejó en el Benfica, equipo defensivo que acabó en la liga tercero o cuarto en la liga portuguesa. O sea que no es casualidad que Koeman no es un buen entrenador parece que lo viene demostrando en su dilatada experiencia en los banquillos de otros clubes y esto le ha venido grande. Ahora eso no exime de culpa a los jugadores, evidentemente, y sobre todo para mí el que ha dejado que esto llegue a esta situación, una semana más y se sigue alargando una semana más, es el presidente Laporta que no sabemos qué va hacer. Porque claro, os pregunta a todos, ¿tiene que cargarse a Koeman en esta noche? O sea, tú eres Laporta ahora mismo y vale, no hay decisiones en caliente, pero qué haces, ¿le dejas que siga preparando el partido con el Atlético estando en estado de descomposición el Fútbol Club Barcelona?", ha opinado.

Las opiniones de 'El Larguero'

Ramón Besa: "Es la hora de Laporta, hasta ahora ha tenido toda la justificación del mundo para contar que no tiene capacidad de maniobra porque no tiene dinero. Si es presidente del Barça es porque le gusta el fútbol y tiene una idea de fútbol y sabe que entrenador quiere. Lleva no sé cuánto tiempo pensando en quién tiene que ser y eso es lo más grave que hay, se supone que ya que no puede mandar en los números tiene que mandar deportivamente y hasta ahora no he visto que tenga una idea de lo que pretende".

Dani Garrido: "La foto del momento es muy importante. No me parece una chorrada el hecho de que esté sancionado. Por detrás de ese partido, el del Atlético, sí que hay mucho tiempo para poder ejecutar el cambio. Hay que decirle a Koeman que los partidos se ven en la tele y se escuchan en la radio y hay que salir documentado a rueda de prensa. Para hacer goles hay que exigir al portero. Conviene decir la verdad porque eso quema mucho al aficionado".

Sique Rodríguez: "Los cinco últimos partidos del Barça en Champions se cuentan por goleadas. Perdió con Koeman en el Banquillo 0-3 contra la Juve, 1-4 contra el PSG, luego empató pero quedó eliminado, perdió 0-3 contra el Bayern y 3-0 contra el Benfica".

Laura Martínez: "Creo que cuando la situación de estructural pasa a ser coyuntural, cuando ya se señalan a juadores, parece que hay mal rollo... tengo la sensación que los jugadores se están devaluando. Cuando ya llegas a ese punto, no hay un retorno. No es bueno ni para los jugadores, ni para Koeman, ni para Laporta".

Marcos López: "El que ha generado para bien o para mal esta situación es el presidente porque se queda con un entrenador que no quería. Todos sabíamos que esta era una situación que se iba a producir y la tiene que resolver el presidente. Los jugadores que han pregonado ambiciosos que "esto es el Barça", ellos tienen su responsabilidad. Ellos han estado en todas las fotografías: con Valverde, con Setién, con Koeman y con el que venga".