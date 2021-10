Iglesias, muy rotundo con la caída de WhatsApp: "Yo vivo en Telegram, ¿todavía hay gente que usa WhatsApp?

Como cada lunes, Aimar Bretos dirige el 'Ágora de Hora 25' con Pablo Iglesias, Carmen Calvo y José Manuel García-Margallo. Esta semana ha comenzado hablando de la caída mundial de WhatsApp, Facebook e Instagram a lo que Iglesias ha respondido que no le afecta porque él utiliza Telegram, otra aplicación de mensajería instantánea.

"Hay alguien que ha tenido hoy un día peor que Pablo Llarena y esos son los dueños de WhatsApp, Facebook e Instagram, cómo vivimos sin WhatsApp, iba a preguntarle a Iglesias pero él vive con Telegram", ha dicho Bretos, en referencia a la noticia del día en la que la Justicia italiana ha dejado en libertad al expresident catalán Carles Puigdemont, en contra de lo que pide el juez Llarena.

Volviendo al tema de Telegram, Iglesias se ha mostrado irónico y ha espetado: "¿Todavía hay gente que usa WhatsApp?" El exvicepresidente del Gobierno ha sugerido que podía tratarse de un ciberataque pues también se han caído webs de entidades bancarias. "Vamos a ver lo que pasa, Annonymous es trendic topic, parece que puede ser un ataque. Hay webs de bancos que no están funcionando, entonces parece que no es simplemente que se haya caído WhatsApp, sino que puede haber mas cosas detrás", ha señalado.

"Creo que hay que ser prudente y esperar a ver qué ocurre. Si es un ataque, hablamos de una cosa muy seria", ha concluido Iglesias.

"¿Hay alguien que ya se ha tirado por la ventana o algo?"

Seguidamente, Bretos ha preguntado al resto de integrantes del 'ágora' por cómo les ha afectado la caía de las redes sociales. En tono irónico, la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo ha dicho: "¿Ha habido alguien ya que se ha tirado por la ventana o algo? ¿Tenéis noticia? Porque habrá gente completamente desubicada. Es que estamos tan acostumbrados a estar entrando y saliendo del WhatsApp, que nos tiene que llevar a algún tipo de pregunta más profunda".

Sin embargo, la respuesta más inesperada ha sido la que ha dado el exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, que no ha llevado nada mal la caída debido a una casualidad. "Mejor que todos vosotros porque por una coincidencia como veis llevo unas gafas de sol porque hoy me han operado de un ojo y por tanto, no he podido utilizar WhatsApp, así que puestos a elegir el día que se cayera WhatsApp...", ha contado.