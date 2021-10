Pablo Iglesias, sobre una posible suma de Yolanda Díaz y Errejón: "Ojalá Yolanda consiga convencer a Más País"

Aimar Bretos ha preguntado en el 'Ágora del Hora 25' a Pablo Iglesias por el nuevo proyecto de Yolanda Díaz que quiere aglutinar un frente común. Iglesias se ha sincerado y ha apostado por un espacio político "que trascienda a los partidos políticos" y en el que participen sectores de la sociedad civil. "La clave no es necesariamente sumar mas partidos, sino sumar más voluntades a un proyecto de país, y a partir de ahí, creo que hay que estar abierto a todo. No se puede obsesionar con que los nombre se repitan. Ya hay una serie de fuerzas de proyectos colectivos que están ahí que yo estoy convencido de que van a ser enormemente generosos a la hora de plantear que si hay que construir un nuevo significante de frente amplio que pueda servir para conseguir un mejor resultado", ha dicho.

Bretos ha preguntado si Íñigo Errejón podría formar parte de ese proyecto a lo que Iglesias ha respondido que "ojalá Yolanda convenza a los compañeros de Más País". "No hay que cerrarse a nadie y además hay que decir la cosas claramente. Ojalá y ojalá los compañeros de Más País quisieran sumar para que construyéramos juntos un frente amplio. Creo que hay algunos que no están por la labor, pero creo que a lo mejor Yolanda es capaz de convencerles", ha dicho Iglesias. "Yo creo que Yolanda debe intentarlo y creo que puede conseguir muchas cosas", ha añadido.

"Tener cierto ego es necesario"

En este sentido, Bretos ha reproducido las palabras de la vicepresidenta segunda del Gobierno sobre un proyecto "sin egos", a lo que Iglesias ha reconocido que en política "tener cierto ego es necesario, igual que para presentar un programa de radio". "Un cierto ego es condición para hacer tu trabajo bien y yo creo que se entendió lo que decía Yolanda, y es que ninguna voluntad personal puede estar por delante del interés colectivo. No puede haber el interés de ninguna persona ni la voluntad de imponer un criterio individual puede estar por encima de las decisiones que se tomen y creo que todos estamos de acuerdo con ello", ha señalado.

Iglesias no ha querido responder a qué se refería Díaz cuando hablaba de ruido y ha dicho: "Yo me he ido, yo ya ruido hago poco, yo trato de ayudar en todo lo que puedo, y creo que tenemos una candidata, cuando diga que es candidata, que puede tener un resultado magnifico y creo que hemos demostrado que hemos puesto por delante lo colectivo por encima de lo individual".

"Creo que en Unidas Podemos ahora mismo hay un proyecto mucho mas coral, no hay una persona ni de lejos con la capacidad de decisión que tenía yo. Hay muchas mujeres al frente de un espacio político, Yolanda, Ione, Irene, Lilith...", ha reconocido el exvicepresidente. "Eso va a facilitar la generación de un frente amplio y una feminización de la política donde los egos masculinos muchas veces han sido enormemente limitantes", ha señalado en referencia al nuevo proyecto de Díaz.