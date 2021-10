La lección de Pablo Iglesias a Mario Vargas Llosa tras su implicación en los 'Papeles de Pandora'

Tras conocer la implicación del escritor y Nóbel de Literatura, Mario Vargas Llosa, en los 'Papeles de Pandora' que han revelado en exclusiva El País y La Sexta, Pablo Iglesias no ha podido contenerse y le ha dedicado una réplica magistral en el 'Ágora de Hora 25' dirigido por Aimar Bretos. "Hay que votar bien", decía el exvicepresidente antes de conocer la noticia.

Vargas Llosa figuró como titular de una sociedad en un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes Británicas en 2015. La compañía en cuestión era utilizada para gestionar el dinero de los derechos de autor de sus obras y la venta de varios inmuebles en Madrid y Londres cuando él no residía ni en España ni en Perú. Cuando ya se hizo residente, la cartera de inversión ya estaba a su nombre.

"Cobraría buenos alquileres por esas propiedades inmobiliarias seguro. Y además de cobrar buenos alquileres no se le podían regular. Y además de eso no pagaba impuestos con todo el dinero que ganaba por ganar un premio. Y además de eso das lecciones a los ciudadanos de cómo tienen que votar diciendo una cosa muy clara: 'La democracia está muy bien si la gente vota lo que digo yo, si no ya la democracia da igual'", ha reprochado Iglesias.