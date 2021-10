Los grandes clubes de Europa no pujan por Mbappé: la anomalía del mercado de fichajes

Los grandes clubes de Europa consultados por la Cadena SER consideran que Mbappé lo tiene hecho con el Real Madrid y que la única posibilidad de que no firme es una oferta mareante de renovación del PSG muy por encima del mercado. Él no está en el mercado, no hay una subasta de los grandes clubes europeos para ficharle. Los grandes clubes asumen que esto es una pelea única y exclusiva entre el Real Madrid y el PSG y eso, dicen los expertos consultados, es una anomalía porque lo normal es que este jugador quedando libre estuviera en boca de todos.

Los equipos, evidentemente, tantean la situación, estudian el mercado, pero piensan que es una operación imposible de afrontar y que sería perder el tiempo, de ahí que no esté negociando directamente Mbappé con más clubes. Solo tiene la vía Madrid, que es la que todo el mundo cree que va a salir y que ya lo tiene hecho, y la opción 'se vuelve loco el jeque' y le pone una prima de renovación, que según 'El País', rondaría ahora mismo los 100 millones de euros y que Mbappé parece que no estaría dispuesto de aceptar.

El Sanedrín de 'El Larguero'

Manu Carreño: "Tengo la sensación de que Mbappé está volviendo loco a todo el mundo. Y en algún momento va a tener que dejar de quedar bien con todos. Quedar bien con todos, todo el rato, va a ser complicado. Tiene que llegar el momento en que le diga al jeque 'Al-Khelaïfi, que me voy'. O que le digas a Florentino, 'que firmo'. Está quedando un poco largo, tenso. Va a ser un año complicado. Ayer los madridistas se iban contentos a la cama y después de la segunda parte de la entrevista que ha concedido a 'RMC Sports'... no tanto. Mbappé no descarta renovar con el PSG, anoche quedó bien con el Madrid, y en lo que se conoce de hoy queda bien con el PSG. Cualquier cosa puede ocurrir de aquí a final de temporada. Podías haber dado un paso al frente y decir 'mi intención es irme al Real Madrid'. Pero el año es muy largo y ha dicho... quedo bien con unos y con otros".

Antonio Romero: "La primera pregunta que me viene a la cabeza es qué necesidad tiene Mbappé de salir ahora a dar una entrevista. No da una entrevista sin un objetivo final que es seguramente esto último de que el PSG le ponga una oferta absolutamente mareante para intentarle convencer. Cuando un futbolista gana mucho dinero, quiere ganar mucho dinero y quiere ser siempre el primero. Me da la sensación de que el culebron Mbappé está siendo demasiado largo. Debería dar un paso más firme hacia adelante. La afición después de esto se acuesta un poco más intranquilo en referencia al futuro de Mbappé, da la sensación de que quiere jugar a dos barajas".