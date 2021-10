Teresa Portela: "Admiro profundamente el hecho de ser madre y trabajadora porque es muy difícil"

Teresa Portela ganó su primera medalla olímpica en Tokio 2020. La española se hizo con la plata en los K1 200m y a su vez se convirtió en la primera deportista española en competir en seis Juegos Olímpicos, desde Sidney 2000, hasta los que se celebraron en 2021 en la capital japonesa. "Si alguien me dice que iba a estar en seis juegos me hubiera entrado la risa, diría que está loco. Eso Significa estar entre los mejores del mundo y que te respeten las lesiones, es muy difícil", ha explicado a los micrófonos de 'SER Deportivos' con Francisco José Delgado.

La persistencia de Teresa Portela es una de sus grandes virtudes porque "las cosas a veces no salen a la primera, simplemente es tener confianza". "Sabía que me encontraba bien y que las cosas pueden salir o no. Simplemente tener la tranquilidad de haber dado lo mejor de ti y eso es lo que cuenta. Por eso me he dado tantas oportundiades porque creía en mi y creía que podía conseguir esa medalla", ha relatado tras conseguir el objetivo este verano, el cual le da "alegría" pero "también tranquilidad", sobre todo de saber que "todo sacrificio mereció la pena".

"Ni espina, ni espada, no me lo tomaba como una obsesión, me gusta trabajar, me gusta lo que hago y simplemente quería ser cada vez mejor, aportar lo mejor de mi (...) Quería disfrutar de los Juegos como si fueran los primeros. Lo que te da la edad es una visión de saber lo que te cuestan las cosas, nada es casualidad, eso es lo que quería hacer, disfrutar. Saber que estaba viviendo un sueño y ese sueño se completó con una medalla", ha subrayado Portela que ya apunta a los JJOO de París 2024: "Voy a por el siete. Es cuestión de tener ganas, de querer trabajar y sobre todo de tener una ilusión y un sueño que perseguir. Mi objetivo es el campeonato de Europa y del Mundo y una vista a París".

La presión en el mundo del deporte es altísima, y Teresa Portela lo sabe: "Soy consciente que en los Juegos Olímpicos todos los focos del mundo están ahí, claro que es presión, pero también en un campeonato del mundo que ni se emite en televisión. Es mi examen y es donde puedo conseguir esa cosecha que llevo tanto tiempo trabajando. Es saber gestionarlo e intentar relativizarla. La presión va a estar, hay que saber gestionarla y todos estos años es experiencia que también ayuda".

Portela es madre coraje, porque, entre otras cosas, no quiso renunciar a la medalla que el deporte le debía. Se ha mostrado "fiel admiradora" de todas las madres del mundo. "Admiro profundamente el hecho de ser madre y ser trabajadora porque es muy difícil. Ser deportista de élite es estar 24 horas al día, ser madre son otras 24 horas. Es muy difícil conciliar. Por eso, todos los resultados después de la maternidad son con los que me quedo y son los que valoro, mi gran medalla la tenía ya en casa. Además de ser deportista de élite, tiene el grado en magisterio y fisioterapia y actualmente está cursando el de nutrición: "Los días dan para mucho y es cuestión de organizarse. No se puede ni entrenar ni estudiar cuando llega la competición, es ser hormiguita e ir trabajando poco a poco, todo suma".