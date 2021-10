Luis Enrique: "No creo que sea uno de los mejores partidos que hemos hecho"

El seleccionador español planteó un gran partido ante la campeona de Europa que le valió para ganar, reivindicándose tras su enésimo desafío a la prensa. Y, como no podía ser de otra manera tras uno de sus mejores partidos al frente de la Roja, apareció exultante ante los medios.

En la rueda de prensa, ante la pregunta sobre si es el mejor partido y el consenso sobre el buen desempeño de España, Luis Enrique quiso llevar un poco la contraria. "Es un partido muy satisfactorio, pero no el más completo. El presente en el fútbol moderno es lo que vale. No creo que sea uno de los mejores partidos que hemos hecho", explicaba el seleccionador. Además, en la entrevista postpartido, esclareció cuales son sus planes para el futuro: "Hay una lista de 50 jugadores que rinden y lo habéis visto".

Respecto al rendimiento individual de sus jugadores, destacó el papel de Gavi, una de las incorporaciones más sorprendentes de su última convocatoria. "Está jugando como en el colegio o como en el parque de su casa. Lo importante es que es el futuro de la selección", alababa Luis Enrique. A su vez, el seleccionador quiso explicar el porqué de su convocatoria: "Lo de Gavi no es normal. Es un perfil de interior que encaja bien en nuestro sistema, capaz de hacer muchas cosas y con unas cualidades excepecionales. Es el futuro de la Selección, pero también el presente".

Sus halagos no solo se quedaron en los recién llegados, ya que el partido tuvo dos nombres propios en la faceta ofensiva. "Llegamos al gol de manera asociativa. Oyarzabal y Ferrán han estado muy bien. Es como equipo", explicaba Luis Enrique. Para rematar, analizó el gol en contra de Italia, al que no le quiso dar más importancia: "Es un error en cadena de muchos jugadores y el rival también juega. Merecimos marcar un tercero".

No podía faltar la mención a la prensa, afirmando que prefería seguir sin prestarle atención: "No tengo por norma leer prensa. Mañana analizaré el partido otra vez". Lo que sí deberá observar es su posible rival de la final, donde no se decide sobre su favorito. "Ni Lukaku ni Mbappe. O Francia o Bélgica. Los equipos son los que ganan los torneos. Los dos son grandes equipos. Quedábamos cuatro y ahora estamos entre los dos mejores", sentenciaba Luis Enrique.