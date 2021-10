Karolina Sarasua, en Carrusel Deportivo: "No me imaginé que se volcase tanto todo el mundo del fútbol"

Karolina Sarasua, jugadora del Osasuna Femenino B, ha estado en los micrófonos de Carrusel Deportivo para explicar el lamentable episodio que vivió en un partido de fútbol este fin de semana. "Te voy a violar", "vamos a violar a todo tu equipo" o "se os nota el tanga", fueron algunos de los gritos que la jugadora recibió.

El contexto se localiza en un partido de Primera Nacional Femenina, del grupo 2, entre el Nueva Montaña y el filial de Osasuna. Cinco chicos subidos a una valla fueron quienes exclamaron unos gritos lamentables a una de las jugadoras del filial pamplonés.

Karolina ha reconocido en 'Carrusel Deportivo' que se encuentra con pocos ánimos, pero agradecida porque ve que no está sola en todo esto. "No me imaginé que se volcase tanto todo el mundo del fútbol". A la hora de explicar lo sucedido, ha dicho que en la primera parte fueron insultos futbolísticos.

"Eso hasta lo puedo entender porque pasa en todos lados. De ahí comenzaron a amenazarme diciendo que me iban a violar y también a todo mi equipo. Es algo que no viene a cuento. Parece que estamos en la edad de piedra", reconoció la jugadora.

Muchísimas gracias a todos por el apoyo, ojalá este tipo de insultos se acabe cuanto antes por que no le deseo nadie todo lo que he/hemos vivido hoy. https://t.co/lNnbCLqNR2 — Karolina (@karoliinaa33) October 9, 2021

Al hilo de lo acontecido, Dani Garrido ha admitido que lo ideal es que se parara el partido y se presentara la policía. Por su parte, Iturralde González ha argumentado lo siguiente: "Esto pasa más del fútbol, va con la dignidad personal. Me gustaría decirle a Karolina que nadie le quite su pasión por este deporte. Además, en los campos pequeños se conoce quiénes son. Si el mismo club no los denuncia, serán cómplices de lo que está pasando".

Por último, la jugadora ha concluido diciendo que espera que les denuncien y que ellos lo reconozcan. "Al final del partido, el presidente fue a grabarles para identificarles. Hago viral esto para que si le toca a una chica de 12 años no deje el fútbol por cuatro trogloditas", dijo. Al respecto, 'Itu' ha argumentado que el fútbol no es tan importante como la persona y este partido se tenía que parar. "No hay que tener miedo a denunciarlo en mitad. Las jugadoras no tienen que permitir ni una más".