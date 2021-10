"Le falta humildad": El Sanedrín fija el punto de mira en el jugador francés

La derrota de la selección española dio mucho que hablar. Desde la polémica en el gol de Mbappé a la gran labor de Luis Enrique, El Sanedrín analizo todo lo sucedido y tuvo que elegir entre dos de las grandes estrellas del panorama internacional: Haaland o Mbappé.

La polémica

El segundo gol de Francia enfureció a las redes que no entendieron por qué se dio validez a ese gol. Iturralde González, ex árbitro y colegiado de Carrusel Deportivo comentó y explicó a los miembros de El Sanedrín porque según el reglamento el gol está bien concedido.

Manu Carreño: "Lo mismo que Eric García está para defender, el asistente está para levantar el banderín cuando alguien está adelantado y le pasan el balón. ¿Por qué no aplicamos eso y evitamos el debate de después?".

Jesús Gallego: "Ha tenido que pasar en un partido tan importante para darnos cuenta de que es una regla absurda. Se ha demostrado, ya"

Miguel Martín Talavera: "Aquí se podrá pitar lo que sea, pero si el juez de línea levanta el banderín nos libramos de todo esto. ".

Julio Pulido: "Mbappé se beneficia de su posición de fuera de juego para hacer gol"

Antonio Romero: "Sale la pelota y en el momento que sale puede pitar él fuera de juego y levantar la bandera"

La labor de Luis Enrique

Pese a la derrota, España compitió de tú a tú a la selección campeona del mundo. Luis Enrique se mostró muy orgulloso de sus jugadores y siguió demostrando la gran capacidad de mejora que tiene este equipo. Tras vencer a la campeona de Europa y pelear con Francia, el panorama español es muy optimista.

Miguel Martín Talavera: "Ha creado unos cimientos muy sólidos para lo que venga en el futuro. Yo he entendido que lo que ha dado continuidad ha sido la idea y no los nombres".

Julio Pulido: "Ha vuelto a acercar a la selección a las grandes. Ha conseguido acercarles en un tramo muy pequeño de tiempo y eso tiene un valor incalculable. Nos ha ganado todos los debates. Muchas de las críticas son merecidas, pero que ha ganado todos los debates es realidad pura y dura".

Pablo Pinto: "Me atrevo a decir que son los partidos que he visto de España desde 2012. Vuelvo a tener la sensación de que vamos a estar en el grupo de favoritas para competir por el Mundial".

Javier Matallanas: "No olvidemos la etapa de Lopetegui. Luis Enrique está en buena senda, pero será criticado si toma una decisión mala. Es lo que tiene el cargo de seleccionador. Hoy había gente que iba más con Francia que con España".

Jesús Gallego: "Hoy ha habido un rato que me ha gustado mucho. Francia nos ha creado más problemas. Luis Enrique no lleva tres meses, lleva tres años en la selección. La figura de Luis Enrique es polémica porque no acepta la crítica".

Antonio Romero, sobre la defensa: "La elección de Luis Enrique, pese a que dije que no ha demostrado nivel para el partido, ha hecho un partido perfecto. Eric al corte v a más rápido y más decidido que Pau. Si el análisis es desde que Luis Enrique es seleccionador nacional tengo mis dudas".

¿Quién encajaría mejor en el Real Madrid: Haaland o Mbappé?

Estos dos partidos de Kylian Mbappé han hecho saltar las alarmas sobre que es lo que necesita el Real Madrid para el futuro. Los últimos gestos de la estrella del PSG no han gustado y así lo expresó El Sanedrín.

Antonio Romero: "Tanto en la semifinal como en la final Benzema ha sido el que ha tirado del carro. Tiene gestos que no me gustan. Me pasa como con Luis Enrique. Hay cosas de Mbappé que sacan de quicio a compañeros y rivales".

Jesús Gallego: "El único que podría llegar a los 50 goles es Haaland. Creo que todavía le falta algo a Mbappé. Le falta humildad".

Julio Pulido: "Tiene gestos que le sobran y Haaland también los tiene. Lo de Haaland con el gol es increíble y le viene como anillo al dedo al Real Madrid. Tiene el gol metido en el cuerpo".

Javier Matallanas: "Para el juego del Madrid, Haaland. Se encierran los equipos y el noruego es capaz de sacar goles. Mbappé me parece que es un niño pijo que tiene muchos gestos".

Pablo Pinto: "El fichaje de Mbappé te desplaza muchos jugadores del Real Madrid. Te desplaza a Vinicius, a Hazard y a Rodrygo. Haaland encaja mejor".