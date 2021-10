"Messi tiene ventajas, pero el jugador de moda es Benzema": el debate sobre el futuro ganador del Balón de Oro

Messi, Benzema, Lewandowski, Cristiano Ronaldo y Jorginho son los cinco futbolistas mejor posicionados para llevarse el Balón de Oro del 2021. El futbolista argentino se hizo por fin con su ansiada Copa América, además de ganar la Copa del Rey con el Barça. Lewandowski, por su parte, es el máximo goleador y campeón de la liga alemana.

Benzema tan solo ha podido alzar recientemente la UEFA Nations League, pero su último tramo de año está siendo realmente bueno. Cristiano Ronaldo, por nombre, siempre está entre los favoritos y Jorginho, aunque con algo menos de repercusión, ha ganado en el mismo año la Eurocopa y la Champions. En 'El Larguero', Alfredo Relaño, Pedja Mijatovic y Gustavo López analizan a los candidatos para ganar el Balón de Oro.

La carrera por el Balón de Oro

El único periodista español que puede votar por el ganador del Balón de Oro, Alfredo Relaño, dio su versión sobre los posibles ganadores al título. La votación se cierra el fin de semana del 24 de octubre, coincidiendo con el Clásico entre Barça y Real Madrid. El trofeo se entregará el próximo 29 de noviembre.

Alfredo Relaño: "Aún no tengo claro a quien votar. Hay mucha gente con méritos repartidos. Es el año en el que más me ha costado. Yo deseaba que pasara algo parecido a lo que ha pasado con Benzema: que tuviera el 'boom'. Ha sido decisivo en un título de selecciones".

Pedja Mijatovic: "El Balón de Oro, independientemente de los títulos, se da por los méritos propios y por las estadísticas de un jugador. Si vemos eso, Benzema ha sido un jugador determinante. Ha estado muy bien y ha marcado muchos goles. Para mí, sin quitar méritos a Benzema y Messi, debería ser para Lewandowski. Sus estadísticas son impresionantes".

Gustavo López: "Cualquiera lo puede ganar de la terna que estamos hablando porque es uno de los años en donde más abierto está. Nadie se enfadaría dándoselo a uno o a otro. Lo de Messi fue extraordinario un año más. Ha ganado la Copa América, algo que se le discutía siempre. En el año natural, creo que lo que ha logrado Leo le da como claro ganador".

Pedja Mijatovic: "Viendo las estadísticas, Messi tiene ventajas, pero el jugador de moda es Benzema. En la Nations League los comentarios de todos los presentes son de gente que está encantada con la calidad de Karim".

Gustavo López: "Benzema viene en una línea ascendente, pero insisto, cualquiera de los dos se lo puede llevar. Él y Messi tienen algo distinto. Se inclina más por Leo por lo que te deleita jugando y por lo que genera".

Fabio Cannavaro, en 'El Larguero'

¿Cómo estás?

"Estoy contento porque he vuelto a Europa. En los últimos años he visto muy poco a mi familia. He estado casi once meses sin verlos por el coronavirus. He dejado quince meses de contrato allí, pero era importante volver aquí. Ahora estoy en Londres, pero me va todo bien".

Tras tu paso por Asia, ¿te gustaría entrenar en España?

"Sí. He tenido la suerte de jugar en el Real Madrid, por lo que sé cómo es la cultura del país. Me abrió la cabeza y la mentalidad, me gusta ganar jugando bien".

Para este Balón de Oro, ¿ves con opciones a Benzema para ganarlo?

Yo creo que Benzema tiene calidad para ganar un Balón de Oro. El problema es que ahora muchas veces la gente piensa que este trofeo es algo de títulos, pero no es así. Va a estar complicado este año porque hay gente que prefiere a Messi, Lewandowski, Jorginho, etc.

Ganaste el Balón de Oro en 2006 y hubo críticas por llevártelo. ¿Te afectaron los comentarios negativos contra ti?

Toda la gente hablaba de cómo habíamos ganado ese Mundial. Además, los meses en Madrid me afectaron un poco, por eso la gente se preguntaba de cómo pude ganar el Balón de Oro. La gente se olvida muy pronto. Cuando veo el Mundial, nunca veo a nadie hacer un trofeo como el mío jugando de defensa.