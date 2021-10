Cannavaro: "Benzema tiene calidad para ganar el Balón de Oro; la gente piensa que es por títulos, pero no"

Fabio Cannavaro, ganador del Balón de Oro en 2006, pasó por El Larguero para analizar la lista de candidatos y los dos nombres más destacados para llevarse el prestigioso título: Leo Messi y Karim Benzema.

El ex del Real Madrid charló con Pedja Mijatovic y Gustavo López sobre la importancia del mérito individual y la consecución de títulos durante el año natural para llevarse el Balón de Oro.

¿Cómo estás?

"Estoy contento porque he vuelto a Europa. En los últimos años he visto muy poco a mi familia. He estado casi once meses sin verlos por el coronavirus. He dejado quince meses de contrato allí, pero era importante volver aquí. Ahora estoy en Londres, pero me va todo bien".

Tras tu paso por Asia, ¿te gustaría entrenar en España?

"Sí. He tenido la suerte de jugar en el Real Madrid, por lo que sé cómo es la cultura del país. Me abrió la cabeza y la mentalidad, me gusta ganar jugando bien".

Para este Balón de Oro, ¿ves con opciones a Benzema para ganarlo?

Yo creo que Benzema tiene calidad para ganar un Balón de Oro. El problema es que ahora muchas veces la gente piensa que este trofeo es algo de títulos, pero no es así. Va a estar complicado este año porque hay gente que prefiere a Messi, Lewandowski, Jorginho, etc.

Ganaste el Balón de Oro en 2006 y hubo críticas por llevártelo. ¿Te afectaron los comentarios negativos contra ti?

Toda la gente hablaba de cómo habíamos ganado ese Mundial. Además, los meses en Madrid me afectaron un poco, por eso la gente se preguntaba de cómo pude ganar el Balón de Oro. La gente se olvida muy pronto. Cuando veo el Mundial, nunca veo a nadie hacer un trofeo como el mío jugando de defensa.