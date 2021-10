Javier Bardem: "El odio al cine español comenzó con el 'no a la guerra' de los Goya, es un acoso y derribo"

'El buen patrón', de Fernando León de Aranoa, representará a España en la carrera por el Óscar, que este año celebra su 94 edición el 24 de marzo de 2022, en la categoría Mejor Película Internacional. Será la segunda vez que el director de cine opte a los Óscar.

La película protagonizada por Javier Bardem se impuso así a las otras dos preseleccionadas para representar a España en los Óscar: 'Madres paralelas', de Pedro Almodóvar; y 'Mediterráneo', de Marcel Barrena.

En una entrevista en 'Hoy por Hoy' con Àngels Barceló, el actor y el director se han mostrado muy contentos. "Lo afrontamos con muchas ganas. Estos empresarios existen también fuera de España. Todo lo que cuenta la película, en cualquier país que tenga un sistema económico al nuestro, pues se verá representado", detalla el Fernando.

El personaje

"Cuando hago el guion de un personaje, intento no pensar en nadie, para así no frustrarme por si no puede o no quiere. Esto también es más interesante para ellos, un personaje escrito en el vacío. Pero tenía su forma claramente. Son perosnajes que están ahí, es raro no verlos", define.

"¿Mi personaje? Lo defino como un embaucador, una persona atractiva, fascinante y que tiene su público. Tiene acceso a todo tipo de poderes. Es el hombre a cargo de todo. Y esto se desmorona", declara Javier. "Me emocionó la película cuando la vi, porque era en plena pandemia. Veía que la rueda económica comenzada a girar. Y luego por el guion, porque no era fácil".

El humor en la película

"El humor de esta película está en su ADN, viene con su personaje, Don Julio Blanco. Forzar el humor o intentar importarlo no funciona. Aquí solo venía con la historia y tenía que fluir solo, junto a la dureza de la misma", reconoce Fernando.

El odio al cine

"Decía Pedro Almodóvar en una entrevista en 'Hoy por Hoy' la semana pasada que el matrimonio Bardem Cruz siempre ha sido el brazo fuerte de la izquierda. El actor ha respondido a ese odio que comenzó con el cine. "Nació después del famoso 'No a la guerra' de los Goya de 2003. Aquel año vi una portada de 'La Razón' que titulaba así: "El proetarra Javier Bardem...". Cuando vi esto, dije 'vaya, de esto va este palo'. Pues nada, a seguir teniendo opinión. Vemos lo virulentos que son. Lo vimos este 12 de octubre y hoy en el Congreso. Es un acoso y derribo. Esto me reafirma más. No pondrán límite a un pensamiento y forma de ver la vida que mamé”, sentencia.