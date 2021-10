Algunos matices del Descubrimiento de América

No se puede negar que las injusticias que sucedieron a partir de entonces no fueron patrimonio exclusivo de los españoles, ni muchísimo menos. Cada país europeo sólo valoraba sus colonias americanas como potenciales fuentes de riqueza, y la población nativa era vista generalmente como un estorbo.

La magnitud del cambio la vemos en islas como Cuba o Jamaica, o en países como Brasil. La imagen que nosotros tenemos de los habitantes de estos países es la de un mulato, y eso es un buen resumen de lo que supuso la llegada de los europeos a América: por un lado, la muerte de culturas como la de los taínos, los habitantes originales de muchas del Caribe, y su sustitución por mano de obra esclava en estas mismas regiones. Igual que muchos de los cultivos locales fueron sustituidos por tabaco o algodón para servir las necesidades de los mercados europeos.

Los taínos, la gente que estaba allí antes de llegar Colón

Se sabe que eran los habitantes de Cuba, Jamaica, la Española (Rep. Dominicana y Haití), Puerto Rico y Florida. De hecho el nombre Haití viene de un palabra de la lengua de los taínos, que significaba “tierra de altas montañas”. También sabemos que sus grandes enemigos eran los caribes, otro pueblo del que nos ha quedado eso, el recuerdo en el nombre del mar donde habían vivido.

Lo que también sabemos es que, principalmente debido a las enfermedades que trajeron los españoles, como la viruela, redujeron una población de cientos de miles a los 500 que quedaban vivos en 1548. Con todo esto no quiero decir que las sociedades precolombinas fueran un paraíso de igualdad y paz, para nada. Pero creer que eso justifica su invasión me parece un salto bastante atrevido. De hecho, los cristianos peninsulares no aceptaron de muy buen grado la invasión árabe, que también podían pensar que su cultura era superior.

Por ejemplo, por el hecho de ser mucho más tolerantes con las religiones que no eran la propia.

Colón no fue el primero

Pues sí, y de hecho, para que veas que la historia puede cambiar en cuestión de semanas, hace un par de semanas se hizo publico que se ha encontrado una mención del continente americano en un libro que se llama Cronica Universalis, escrita por Galvano Fiamma, un monje dominico italiano, entre 1339 y 1345, hablaba de una tierra al este de Groenlandia, de la que hablaban los navegantes daneses y noruegos.

Pero por las razones que sean, su presencia no tuvo ni mucha duración ni mucha documentación, con lo que tampoco es del todo injusto que esa gloria se la lleve Colón.