Roberto Martínez desmiente los rumores que le vinculaban con el Barça: "No se han puesto en contacto conmigo"

Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, concedió su primera entrevista en El Larguero tras los rumores que le situaban en la órbita del FC Barcelona. El técnico español fue crítico con la última eliminación en la UEFA Nations League, pero destacó el gran futuro que tiene por delante el combinado nacional. Además, ‘Bob Martínez’ tuvo también comentarios para uno de los pilares de su equipo, Eden Hazard.

¿Cómo es la resaca de caer otra vez ante Francia?

“Es una mezcla de decepción y tristeza. En el fútbol lo bueno es que te puedes resarcir en tres semanas que hay otro parón”.

¿Es posible que os falte esa última chispa para conseguir ganar un campeonato?

“Sí, somos conscientes y es hacia donde hemos orientado ahora mismo el trabajo. Hay una gran barrera psicológica. Hay que ser muy superior para ganar el primer trofeo y luego ya la cosa cambia”.

¿Qué os falta para dar ese paso hacia delante?

“El poder manejar el momento es muy importante. La primera parte fue un cambio radical del partido que tuvimos en 2018. Creo que los 45 minutos te dan una sensación de nuestro nivel futbolístico, pero en la segunda hay que mejorar esa faceta”.

¿Te gusta el formato de la Nations League?

“Creo que es un gran acierto tener cuatro selecciones pudiendo jugar a estas alturas. Es lo que viviremos en el Mundial de Qatar. Jugadores descansados y en plenitud física”.

¿Cómo has visto a la selección española?

“España tiene ese saber cómo ganar. Cuando te pones esa camiseta te da esa confianza. Luis Enrique es un entrenador con las cosas muy claras. Es una mezcla muy bonita. Jóvenes, energía y saber cómo actuar en las grandes citas”.

Sobre Luis Enrique…

“Creo que tener la experiencia que se tiene a nivel de clubes no la tiene otro. A nosotros su sistema no nos valdría. Son formas de trabajar distintas dependiendo del mercado y federación que tienes. Es un gran acierto que esté ahí Luis Enrique”

¿La generación actual es la mejor de la historia de Bélgica?

“Sin duda, este grupo de jugadores son los que ganaron el bronce y eso les hace la mejor generación. Hay jugadores con una gran historia, pero siempre tienen un gran rol de embajador belga. Es muy inusual tener 7 u 8 jugadores con casi cien internacionalidades”.

¿Será su último torneo?

“Los jugadores no juegan para siempre, pero la idea es que la selección de Bélgica esté generando talento para mantenerse siempre entre los cinco primeros del ranking. Estamos hablando mucho de cuando estos jugadores se retirarán, pero la influencia de estos jugadores va a ir más allá. No miramos que este pueda ser el último torneo”

¿Te han dado muchos ‘palos’ por la eliminación?

“Han sido críticos, pero se entiende. Cuando no se falla crea muchísimas expectativas. Después de unos días llega el sentido común y se ve que la selección belga está ahí entre las cuatro mejores, casi clasificada para el mundial…”.

¿Seguirás después del Mundial de Qatar?

“No, aún no lo he decidido. Siempre que hablo de mi futuro no suelo aclararlo. Seguimos en un proyecto muy bonito y ambicioso y hay que pensar en el día a día. He aprendido que la parte emocional en una selección se lleva a otro nivel de lo que pasa en un club. Es bonito llegar a una cita grande de esa manera”

¿Has mantenido alguna conversación con el FC Barcelona?

“Ha sido un periodo difícil porque parece que no quieres contestar, pero la verdad que no se han puesto en contacto conmigo. Los rumores con los entrenadores ya sabes cómo funciona. No hay nada más que una anécdota que me sirve para comenzar el día con una sonrisa”.

¿Te preocupa el futuro de la defensa?

“Las categorías inferiores suelen vencer con el talento de los jugadores de ataque. Los más jóvenes no quieren jugar de defensores. Los veteranos están dando un nivel buenísimo, pero estamos más preocupados a largo plazo. Estamos trabajando en categorías inferiores para tener en el futuro jugadores atrás”.

¿Por qué juegas con tres centrales?

“Mi primer partido fue contra España y aquel día fue con defensa de 4. Analizando el partido tuvimos que buscar una solución y ese era el de 3 centrales. El sistema no hace que defiendas bien o ataques bien, pero depende de los jugadores y en esta generación nos ha dado más posibilidades”.

Sobre Lukaku…

“Tuve la gran oportunidad de verle crecer. Es un jugador con una calidad innata de meter goles. Es un jugador que siempre quiero mejorar. Es obsesivo y sigue trabajando en las cosas que le hacen marcar la diferencia. Estar en Italia es lo que le ha hecho ser el jugador que es ahora mismo”.

La figura del entrenador y el caso Koeman

“Yo en ese tipo de decisiones sé cómo funcionan los procesos de buscar al candidato perfecto. Es normal que la opinión pública piense cosas diferentes. Yo entiendo que no se conozca mucho como trabajo con mis equipos, pero la gente encargada de eso si lo conoce. Cuando llegué al Reino Unido aprendí la figura del manager. Nunca estaba cuestionado por perder tres partidos. Es curioso ahora que ahora si tienen esa visión. Es una lástima porque a veces se necesita tiempo. En Europa ha cambiado muchísimo”.

¿Ves a Hazard en un futuro peleando por un balón de oro?

“Sin duda, la primera parte contra Francia aún me da más creencia de ello. Es cierto que la situación física de Edén no es la óptima. Lo suyo en España es una situación muy atípica. Nos preocupa a todos. Es un jugador que para coger el máximo nivel físico necesita jugar partidos. Lo que he visto es que estaba médicamente perfecto. Si está al nivel de los 45 minutos contra Francia seguro que nos brinda muchos éxitos”.

¿Mundial cada dos años?

“Creo que hay dos partes, la parte futbolística que no se conocen todos los detalles. Tenemos que sentarnos y hay que hacer algo, pero hay que arreglar el calendario para que los jugadores puedan dar el máximo. Lo que es difícil es que FIFA tiene que estar para todos los campeonatos y federaciones. En la parte romántica, rompería un poquito con la historia porque veríamos a alguien con 7 u 8 mundiales. Se tiene que escuchar a los jugadores”.