Tribunal con efectos políticos

De pronto, ahora, se abre la posibilidad no de que se renueve el poder judicial, pero sí el Constitucional. Se cambiaría a cuatro magistrados pero se blinda la mayoría de los conservadores. Habría más jueces conservadores (7) que progresistas (5). Como ahora. Habría un presidente considerado más próximo a las tesis del PP. El tribunal es el que resuelve los recursos de las leyes más controvertidas y pueden presentar recurso los partidos con más de 50 diputados. Ahora mismo, son el PSOE y el PP, pero también Vox. Y Vox es quien está haciendo más oposición por esta vía: ha presentado una veintena de recursos.

Vox recurrió el primer estado de alarma; el Constitucional le dio la razón.

Vox recurrió la suspensión de plazos del Congreso durante la pandemia; el Constitucional, que suspendió plazos y estuvo tres meses sin dictar sentencias, le dio la razón.

Vox recurrió que Pablo Iglesias estuviera en la comisión del CNI; el Constitucional le dio la razón.

Son votaciones ajustadas en muchos casos, que describen la división en el tribunal, pero también dónde está la mayoría.

Ante la ofensiva de Vox, el PP ha cambiado de estrategia para que Vox no se le adelante. Se apresuró a anunciar que llevarían al Constitucional la ley de vivienda del Gobierno de coalición. "Pedro Sánchez es rehén de sus socios radicales, los de Podemos", decía Casado para justificar que el PP no quiere que el Gobierno le diga a nadie qué tiene que hacer con su piso. Este anunciado recurso llega cuando no se conocen los detalles de la ley de vivienda.

Ahora, el Constitucional ha retomado las discusiones sobre un recurso que el PP presentó hace once años, contra la ley del aborto, ante un tribunal al que muchos se refieren como tercera cámara.