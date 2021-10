Manu Carreño: "Me parece una vergüenza, ni los árbitros saben cuándo se aplica el VAR"

La derrota del Atlético de Madrid contra el Liverpool en el Wanda Metropolitano (2-3) estuvo drásticamente ligada a la polémica arbitral. Tres decisiones de los colegiados fueron clave para el desempeño del partido.

La más clara fue el penalti de Mario Hermoso sobre Salah, que transformó en el 2-3 el propio egipcio. La acción, como juzgó Iturralde González en Carrusel Deportivo, no admite discusión: es penalti clarísimo.

Más dudas generó la tarjeta roja a Griezmann, que dividió al Sanedrín de El Larguero.

Sin embargo, fue el penalti a favor del Atlético de Madrid que luego deshizo el colegiado la acción que más polémica generó. A pesar de que el árbitro había interpretado que el contacto entre Robertson y Giménez era suficiente para señalar penalti, el VAR le instó a revisar la acción. Tras verla, decidió anular el penalti.

A pesar de que para él no era penalti, Manu Carreño criticó duramente esta decisión del árbitro: "A mí me parece una vergüenza con mayúsculas que nos peguen charlas a los periodistas, a los árbitros, a los comentaristas arbitrales, a los jugadores, y al final en un supuesto en el que no entra nunca el VAR va hoy y, en un partido de Champions, entra el VAR...".

"Entonces que entre siempre, que no nos llamen para reuniones y nos digan, 'a ver si os lo aprendéis'. Pero, si no se lo aprenden ni los árbitros, ¿cómo nos lo vamos a aprender nosotros o los que nos están escuchando? Si ni los árbitros saben cuándo se aplica el VAR y cuándo no. Luego le van a echar la culpa a los entrenadores o los jugadores... ¿Cómo se lo van a saber los jugadores si ni los árbitros se lo saben?", lamentó.