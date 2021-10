"Si Ancelotti no hace eso, el Real Madrid tiene ventaja", la decisión que podría facilitar el Clásico

El Real Madrid y FC Barcelona se vuelven a ver las caras una temporada más este domingo. Los de Ancelotti y Koeman se juegan el posible liderato en el Camp Nou. El Sanedrín de El Larguero analizó cómo llegan ambos equipos.

Jesús Gallego: "El Madrid no tiene mucho gol, pero tiene más que el Barça: con Benzema, lo que aporte Vinicius, Rodrigo si es titular... Si Ancelotti no hace inventos y hace lo del otro día, el Madrid tiene ventaja. Al Barça lo hemos visto con muchas dudas. No se puede depositar en Ansu Fati todo el peso del Barça".

Javi Herráez: "Para mí Ancelotti es mucho mejor entrenador que Koeman, pero al final es el Camp Nou, y aunque hagan buen partido será difícil. "Los Clásicos no son de ir a los puntos, sino que se deciden por detalles"

Julio Pulido: "El Madrid tiene muchos más argumentos para ganar al Barça, solo tienen a Ansu Fati, Ter Stegen y un poco de Depay"

Jordi Martí: "Si gana el Barça, adelantan al Madrid en la clasificación y la crisis se va para la capital".

Iturralde González: "No sé cuál será el resultado, pero el Madrid está ante su mejor ocasión de golear en el Camp Nou".

La entrada al Camp Nou

Todavía se desconoce si el Camp Nou se llenará en el Clásico.

Lluis Flaquer. "Es un clásico que no está garantizado el lleno. Los turistas, el todavía miedo de la gente a la pandemia... yo lo entiendo":

Antonio Romero: "Esto no es un ataque al Barcelona, pero ¿Cuánto cuestan las entradas? Es un ataque a los directivos del fútbol de este país".

Jordi Marti: "Lo que está claro es que no hay la misma expectación que a los mismos clásicos. La entrada a los estadios antes no era ni una cuestión".

Renovación Ansu Fati

Ansu Fati ha rechazado hasta tres ofertas de otros clubes. El jugador, que firmó la renovación con el FC Barcelona hasta 2027 este miércoles, recibió ofertas de otros clubes antes de cerrar el acuerdo.

Julio Pulido: "Para renovar con el Barça por la mitad de dinero ¿necesitas cambiar de agente e irte con Jorge Mendes? Un agente que no mantiene a ningún jugador en su equipo".

Jordi Martí: "SI es un excelente profesional, ¿por qué no se iba a quedar con él?".

Iturralde González. "Mbappé no fue al Madrid por dinero. El jugador decide siempre, es el que toma la última decisión".

Balón de Oro

El Sanedrín de El Larguero volvió a analizar los candidatos para el Balón de Oro.

Jordi Marti: "Con tantos Balones de Oro que queréis dar, deberíais ir al norte a hacer un portaviones para traer todos".

Mario Torrejón: "Lewandowski se lo merece por omisión tras el año pasado".

Antonio Romero: "Tenemos una visión muy reducida del Balón de Oro". "Mantengo que no ha habido mejor futbolista que Benzema este año, pero puede no ser suficiente".