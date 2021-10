"Está finísimo, ha alcanzado otra dimensión": El jugador del Madrid que ha sorprendido en el Clásico

La resaca de la victoria del Real Madrid en el Clásico deja a Vinicius como una de las figuras del momento en el mundo del fútbol mientras que David Alaba tuvo su primera gran noche como madridista. No todo va tan bien en el Barcelona, que vive momentos convulsos. A su vez, la Real Sociedad se mantiene como líder de la liga tras empatar a dos contra el Atlético de Madrid.

Vinicius, estrella en el Clásico

Con permiso de Alaba, Vinicius fue el mejor jugador del Clásico. El brasileño no marcó ni asistió, pero firmó una de sus actuaciones más redondas como jugador del Real Madrid.

Álvaro Benito: "Es muy difícil mantener el nivel de excelencia de Vinicius. Está finísimo, ha alcanzado otra dimensión como jugador"

Kiko Narváez: "Vinicius fue el jugador más determinante. Ha dado no uno, sino dos pasos hacia delante".

Raúl Ruiz: "Ha sido el Clásico más pobre de los últimos años. Me distraía con el móvil mientras lo veía porque el espectáculo no me ha encandilado, solo me gustó la actuación de Vinicius y Alaba".

La resaca del Clásico

Un Real Madrid sobrio y sin demasiados lujos venció en el Clásico por 1-2 ante un Barcelona lleno de dudas, acentuando aún más la crisis en el Camp Nou.

Álvaro Benito: "El Madrid encontró un modelo defensivo con el que está cómodo, ha cambiado su manera de defender al ser menos activo para robar arriba. Eso sí, tengo dudas de que como evolucionará a lo largo de la temporada",

Kiko Narváez: "Por el estado físico el partido se le quedó grande a algunos jugadores del Barça, aunque en el primer tiempo pudieron cambiar el rumbo del partido con aquella ocasión de Dest".

Gustavo López: "El Real Madrid tiene una buena plantilla para competir. La salida de Ramos no les ha afectado tanto en defensa por Alaba, y aún falta que vuelva Carvajal de su lesión. Por el lado del Barça, creo que son mucho mejores de lo que se dice. No les da para pelear por la liga, pero tampoco se les puede enterrar".

La Real Sociedad es líder

El conjunto de Imanol Alguacil se mantiene en lo alto de la clasificación tras empatar a dos en el Wanda Metropolitano contra el Atlético de Madrid.

Álvaro Benito: "La Real mejora cada año, ahora maneja muchos más aspectos del juego. Es el equipo que mejor entrenado está de la liga, y si no compite contra quien lo esté. Dependerán del talento de Isak para llegar a lo más alto".

Kiko Narváez: "Isak marca la diferencia, es uno de los jugadores más interesantes del mercado. El talento del Atleti metió atrás a la Real, pero es que da gusto verles jugar con Imanol y los canteranos".

Raúl Ruiz: "Imanol lo tiene todo tan controlado que da igual quien entre, porque siempre rinden".

Gustavo López: "Ayer dejaron escapar dos puntos importantes y no pueden perdonar a rivales como el Atlético. Hicieron muy buen partido, pero al ver que tenían la victoria en sus manos se les fue. Pese a ello, va dando pasos agigantados para que se les tenga en cuenta en la carrera por el título".