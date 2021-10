Las grandes voces femeninas de la historia de la música

La música es, por encima de todo, emoción. Emoción en estado puro. Aunque esa emoción se transmite de muchas maneras quizá la que deja mayor poso es la que llega a través de la voz. Escuchar a Aretha Franklin cantar Amazing Grace sin acompañamiento es algo que hiela la sangre, tanto como escuchar el desgarro roto de Billie Holiday, la rabia contenida de Nina Simone o el dolor descarnado de Chavela Vargas y Édith Piaf.

En la música han reinado mujeres con una voz tan poderosa que pusieron en segundo plano cualquier otra cosa: sus músicos, sus adicciones, su carácter. En Sofá Sonoro hemos dedicado programas a todas las grandes voces que nos fascinan y a esos álbumes que mejor las captaron. Esta semana recopilamos a nuestras cantantes favoritas.

Aretha Franklin

La extensa carrera de Aretha Franklin está repleta de altibajos, su obsesión por estar siempre a la moda, en la cima y con éxitos radiofónicos la llevó por caminos que no siempre llegaron a buen puerto. Sin embargo, escuchar su voz cantando a Dios en Amazing Grace, cuyo documental ahora también permite verla, es una experiencia única. Pocas veces esa fuerza, ese talento y esa inspiración se han mostrado de una manera tan cruda y directa.

ESCUCHA EL PROGRAMA EN APPLE | SPOTIFY | IVOOX

Billie Holiday

Billie Holiday vivió una vida extremadamente dura e injusta, llena de golpes físicos y morales, quizá por ello nadie cantó al dolor como ella, con tanto desgarro y honestidad. En su carrera hay canciones y discos que llegan a unas cotas de belleza que pocos artistas, sean hombres o mujeres, han alcanzado. Quizá la muestra más cruda de ello fuese Lady in Satin, un testamento al borde de la muerte que fue su disco más ambicioso y caro. Su voz ya no era la de sus mejores días, pero nadie ha cantado como Lady Day en este disco.

ESCUCHA EL PROGRAMA EN APPLE | SPOTIFY | IVOOX

Ella Fitzgerald

Entre las grandes divas de la música siempre se antepone los dramas de Holiday y Simone a los de Ella Fitzgerald, que también los tuvo. Su don no estaba en registrar las penas con esa crudeza, pero tenía todas las demás virtudes y su contagiosa alegría y su inigualable fraseo la elevaron a los alteras de la música. Sus tres discos junto a Louis Armstrong son una fantástica muestra de su fuerza y capacidad vocal.

ESCUCHA EL PROGRAMA EN APPLE | SPOTIFY | IVOOX

Nina Simone

En la lista de grandes voces de la música destaca Nina Simone por una peculiaridad. Suele ser la única que además tocaba un instrumento mientras cantaba. El piano y la voz de Nina captaban de una manera única la forma de entender la música de Simone, que además compuso algunos de sus grandes éxitos. Simone tuvo también la voz más reconocible, una forma de cantar contundente, a veces rabiosa, que se convirtió en el vehículo idóneo para esas canciones contra el racismo. Aunque quizá sea más brillante su etapa en Phillips, los discos de finales de los sesenta y principios de los setenta para RCA son una muestra tremenda de su talento.

ESCUCHA EL PROGRAMA EN APPLE | SPOTIFY | IVOOX

Etta James

Escuchar a Etta James cantando At Last -con apenas 22 años- es una experiencia maravillosa. La voz de aquella joven salvaje quedó enmarcada para la historia gracias a esa canción y al disco que le dio nombre, álbum eterno que también contiene la sensual interpretación de I Just Want to Make Love to You y la sobrecogedora All I Could Do Was Cry. Con aquel debut James se hizo un hueco en la historia. Su vida, con la de la inmensa mayoría de intérpretes negras de su época, fue dura y marcada por los abusos, algo que lastraría su vida y su carrera, pero en este debut todo eso resulta insignificante cuando James entona ese “Mis días de soledad han quedado atrás”.

ESCUCHA EL PROGRAMA EN APPLE | SPOTIFY | IVOOX

Édith Piaf

En la historia de las grandes voces femeninas de la música siempre hay que hacer hueco a Édith Piaf, la chica que nació bajo una farola y que cantaban como un pajarillo. Piaf vivió mucho en poco tiempo y entendió y experimentó el amor de una manera descarnada. Intensa como pocas, la francesa supo llevar todo esto a los escenarios y quizá sea la vocalista que menos acompañamiento musical necesitaba para helar la sangre. Después de comerse el mundo a bocados y de romper fronteras y barreras, Piaf se apagó cantando ese himno eterno en el que aseguraba que no se arrepentía de nada.

ESCUCHA EL PROGRAMA EN APPLE | SPOTIFY | IVOOX

Chavela Vargas

De la mano de Piaf debería ir Chavela Vargas, otra voz fuera del mundo anglosajón con una capacidad única de transmitir emocionales al margen del idioma. Vargas tuvo una vida muy larga y muy ajetreada, pero también protagonizó, ya mayor, uno de los regresos musicales más extraños y emotivos que se recuerdan. En aquella etapa final de su carrera, Vargas apartó el miedo y el alcoholismo de su vida para volver a los escenarios. Ninguna voz tiene la capacidad de trenzarte nudos en la garganta como la de Chavela cantando Un mundo raro o La Llorona.

ESCUCHA EL PROGRAMA EN APPLE | SPOTIFY | IVOOX

Sarah Vaughan

A la sombra de las Holiday, Fitzgerald o Franklin transcurrió la carrera de Sarah Vaughan, una institución en EEUU a la que quizá le faltaron grandes éxitos para trascender de una manera más contundente, pero nadie puede cuestionar el talento o la voz de la cantante de Nueva Jersey. Su fraseo marca de la casa, con ese tono de bebop y esa respiración eterna alumbraron una de las voces más fascinantes de la música y su álbum junto a Clifford Brown de 1955 es quizá la mejor muestra de ello.

ESCUCHA EL PROGRAMA EN APPLE | SPOTIFY | IVOOX

Abbey Lincoln

Abbey Lincoln puede sostener la pesada etiqueta de heredera de Billie Holiday, alumna aplicada de las grandes maestras del jazz. Su intensa carrera abarcó décadas y estilos y también tocó el cine y el activismo político. Sus discos de los años noventa para el sello Verve son los que capturan su mejor momento, una etapa maravillosa que llegó 40 años después de su debut. En Sofá Sonoro dedicamos un programa a su testamento musical, al disco que grabó cuando sabía que su tiempo se agotaba, una obra de un impacto emocional tremendo donde revisó su propio legado.

ESCUCHA EL PROGRAMA EN APPLE | SPOTIFY | IVOOX

Irma Thomas

Hay ciudades en el mundo que son únicas por distintas razones. Nueva Orleans lo es por su música. De la tierra del Delta han surgido artistas únicos como Louis Armstrong, Profesor Longhair, Allen Toussaint, Dr John o la maravillosa Irma Thomas, la mejor representante de la tradición de esa pequeña ciudad sureña. El viaje musical de Thomas es agitado, a veces interrumpido por huracanes, pero tuvo un inicio esplendoroso de la mano de Toussaint y los sencillos que grabaron juntos antes de que el pianista tuviese que alistarse en el ejército, lo que llevó a Thomas a grabar Wish Someone Woud Care, a California. Aquel debut contiene tres piezas de una belleza descomunal: la eterna Time Is On My Side, la que dio nombre al disco –con firma de Thomas- y el terremoto de Break-A-Way.

ESCUCHA EL PROGRAMA EN APPLE | SPOTIFY | IVOOX

Otras voces únicas

Amy Winehouse el día que ganó 5 premios Grammy en 2008 / Getty Images

Al margen del jazz, el soul o el góspel hay voces que han dejado su huella en la música y que merecen su hueco en la historia. Whitney Houston con aquel torrente único arrasó en los años ochenta con una serie de discos que la encumbraron como la gran diva de aquella generación. Su éxito es quizá también su condena ya que la producción tan pop y tan de los ochenta hace que sus discos sean menos eternos que los de las grandes estrellas del jazz.

Escucha el Sofá Sonoro dedicado a Whitney Houston

También merecen su hueco en esta pieza dos mujeres brillantes que destacaron más por sus composiciones que por su voz como fueron Carole King, autora de himnos eternos interpretados por varias de las voces destacadas en este artículo. Otra artista fascinante e imprescindible es Joni Mitchell que con Blue firmó un álbum eterno que la consagró como una de las grandes voces propias de los setenta.

Escucha el Sofá Sonoro dedicado a Carole King

Escucha el Sofá Sonoro dedicado a Joni Mitchell

El siglo XXI también está ofreciendo un buen relevo musical con voces reconocibles y poderosas. La primera en dar un paso al frente fue Norah Jones, cuyo debut rescató al mítico sello Blue Note de la quiebra y la convirtió en una estrella. Su capacidad para jugar en esas difusas líneas que separan el jazz del pop acercó el género a un nuevo público y fue el primer paso de una carrera fascinante.

Escucha el Sofá Sonoro dedicado a Norah Jones

Aunque la gran estrella de este siglo, la mujer que puso la música patas arriba y sacó al soul de las catacumbas fue Amy Winehouse. Pocas voces más reconocibles que la suya en este todavía joven siglo. Su carrera fue tan breve como intensa y su obra nos alumbra lo que pudo haber sido y ya nunca será.

Escucha el Sofá Sonoro dedicado a Amy Winehouse

Al calor del éxito de Amy Winehouse surgieron una nueva generación de chicas, en su mayoría británicas. Adele fue la que mejor recogió el testigo, pero antes de que centrase su carrera a la música pop y de su éxito con el soul ofreció un curioso debut más cercano al folk donde ese torrente que explotó en Rolling in the Deep se mostraba con otros aires.

Escucha el Sofá Sonoro dedicado a Adele

Un año después del debut de Adele llegó el primer disco de Florence Welch, una de las voces más diferentes, propias y apasionantes de estas últimas décadas. Los primeros trabajos de Welch y su banda muestran la enorme capacidad musical de su autora, una de las grandes personalidades del pop actual.

Escucha el Sofá Sonoro dedicado a Florence Welch

Aunque tanto su carrera como la de Jones o Adele están en marcha y su mejor trabajo quizá esté por llegar hemos querido hacerlas hueco en esta lista que deja para futuros textos a voces mágicas como las de Mahalia Jackson, Patsy Cline, Mavis Staples, Lucinda Williams, Sheryl Crow, Tina Turner, Cher, Dusty Springfield, Marlena Shaw, Sharon Jones, Dolores ORiordan o Alanis Morissette.

PLAYLIST CON NUESTRAS CANCIONES FAVORITAS DE CADA ARTISTA