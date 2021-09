Los grandes discos de debut de la música: de Elvis a The Strokes

Los primeros pasos suelen resultar clave en la música. Hay bandas que se hunden y desaparecen, otras generan unas expectativas difíciles de mantener y algunas consiguen triunfar a la primera, aunque muchas acaban detestando ese primer éxito.

En Sofá Sonoro tenemos tendencia a mirar esos primeros discos con atención, ver el comienzo de esos viajes, en algunos casos largos y agitados. En este artículo no recopilamos los mejores discos de debut, pero si álbumes que nos fascinan y a los que hemos dedicado programas.

De Elvis a Norah Jones pasando por Jeff Buckley, Joy Division o Joao Gilberto, fuera de la lista, al final del texto, dejamos otros programas que hemos dedicado a los primeros pasos de bandas y artistas como Arcade Fire, Portishead, The Black Crowes, Florence and The Machine, Coldplay o The Band. Puedes escuchar cualquiera de los programas pinchando sobre el nombre del grupo o solista.

Elvis Presley / Elvis (1956)

En los años cincuenta el rock and roll protagonizó la mayor revolución cultural de la historia abriendo una inmensa brecha generacional mostrando a los hijos del baby boom como el nuevo público de la industria musical. El debut de Elvis marcó el primer paso de esa revolución. Aunque el rock llevaba unos años revoloteando y artistas clave como Chuck Berry, Fats Domino o Little Richard habían editado ya sencillos muy llamativos fue el paso de Elvis al sello RCA el que confirmó esa tendencia al vender un millón de copias. La historia, contexto y canciones del debut de Elvis son parte clave de la historia del rock.

Joao Gilberto / Chega de Saudade (1959)

La música brasileña nació, en cierto modo, con el disco de debut de Joao Gilberto, un disco que pocos se atrevieron a publicar y al que costó verle el potencial comercial, pero que acabó, como los demás, marcando un camino y un rumbo que muchos otros siguieron. Gilberto debutó en 1959 con Chega de Saudade, un álbum precioso y redondo que se considera la primera piedra de la bossa nova. “Creo que para alguien que se acerque por primera vez a la música brasileña lo primero que debe hacer es tratar de entender a Joao Gilberto porque él es el centro de todo”, llegó a decir Caetano Veloso.

Ramones / Ramones (1976)

Hay discos que no ganan millones, pero que abren huecos por los que se cuelan miles de nuevas bandas. El debut de Ramones costó menos de 7.000 dólares y vendió, en su primer año, unas seis mil copias. Sin embargo, lo que provocó fue mucho más allá de su impacto económico. Estos primeros pasos del punk marcaron una nueva vía en la música, un camino diferente al rock progresivo de aquella década de los setenta. Pocas bandas tienen además una historia y unos orígenes como los suyos.

Pear Jam / Ten (1991)

El primer disco de Pearl Jam, del que la banda llegó a renegar por su sonido, marcó un punto clave en el auge del grunge. Caminando en paralelo a Nirvana y otros coetaneos, la banda de Eddie Vedder consiguió un impacto inmediato con su primera entrega gracias a canciones como Alive, Jeremy o Even Flow, nada mal para una banda que había perdido a su cantante unos meses atrás y que encontró a Vedder de rebote.

Buenavista Social Club / Homónimo (1997)

El debut de Buenavista Social Club no figura en esas listas de discos que hay que escuchar antes de morir, pero su importancia es mayúscula. Una panda de octogenarios cubanos alejados de la música que acaban conquistando el mundo con su primer disco es un titular llamativo, pero su importancia va más allá. Gracias a estas canciones se aseguró la supervivencia de unas canciones y de una época musical de Cuba que poco a poco se iba olvidando, su debut- y el directo que luego grabaron en Nueva York- garantizaron una nueva vida a esas canciones y una extraña jubilación a este puñado de veteranos.

Norah Jones / Come Away with Me (2002)

La historia del debut de Norah Jones parece un cuento de hadas. La chica de al lado que cantaba los fines de semana por 50 dólares la noche que acaba fichando por el sello Blue Note y rescatándolo de la miseria. Su Come Away with me vendió más en un año que todo el catálogo junto del sello en los diez anteriores. Jones se coronó en los premios Grammy llevándose media decena a casa y confirmándose como la nueva promesa del jazz, de ese jazz que se mueve en la frontera del pop y que mantiene a flote al género.

Jeff Buckley / Grace (1994)

Resulta triste pensar que el primer disco del joven Jeff Buckley fuese también el último. El hijo de Tim Buckley lo tenía todo para ser la gran estrella de los años noventa. Era guapo, tenía una voz de oro, sabía escribir canciones y tenía una amplia cultura musical. Su muerte, mientras grababa su segundo disco, fue un golpe duro que nos privó de ver que caminos tomaría su carrera musical. Para ello basta escuchar Grace y dejarse llevar por las promesas que se llevó aquel maldito río.

The Strokes / Is this it? (2001)

Cada cierto tiempo algún agorero pregona el fin del rock and roll. No suelen ir desencaminadas esas voces que a la vez anticipan el advenimiento de algún nuevo salvador. The Strokes ejercieron de ello a comienzos de siglo cuando el rumor de una nueva banda se conviritió en realidad. El pequeño terremoto de los Stokes no fue tan grande como algunos esperaban, pero recuperó esa esencia guitarrera que tan olvidada parecía entonces. Is this it? consiguió vender millones de copias y crear la pequeña ilusión de que otros tiempos lejanos podrían volver.

Joy Division / Unknown Pleasure (1979)

El viaje de Joy Division fue tremendamente breve, pero su influencia fue mayúscula. La banda inglesa debutó en 1979 con Unknown Pleasures, un disco que marcaría una época y que abriría la puerta a un nuevo tipo de música, un sonido más oscuro, melancólico y que reimaginaba el punk. La aventura de Joy Division fue breve, antes de que su primer álbum cumpliese un año en las tiendas su cantante, Ian Curtis, se ahorcaba a los 23 años, pero su legado trascendió su época y su debut figura en las listas que recuerdan los primeros pasos en la música.

Bon Iver / For Emma, forever ago (2007)

La vida de Justin Vernon se había ido a la mierda cuando decidió alejarse de todo y esconderse en una cabaña perdida. Vernon había perdido a su pareja y se había quedado sin banda. Amargado se refugió en el bosque y toda esa angustia y desesperación se plasmó en For Emma Forever Ago, un disco rudimentario y complejo en muchos niveles que fue el primer paso del resurgir de Vernon y su ascenso a la primera línea de compositores de su generación.

Otros discos de debut a los que hemos dedicado programa

Portada de programas de Sofá Sonoro dedicados a discos de debut / Cadena SER