Paquito Navarro y Martín Di Nenno: "El pádel actual no va a ser nada comparado con lo que será en 10 años"

Paquito Navarro y Martín Di Nenno, números 3 y 4 de la clasificación del World Padel Tour respectivamente, estuvieron en 'El Larguero' para repasar la actualidad del deporte de moda.

El pádel, en su mejor momento

Este deporte de raqueta es, actualmente, uno de los más practicados en España. Poco a poco, esa afición se va pasando al World Padel Tour, el circuito profesional de este deporte, y haciendo que sus mejores jugadores ganen reconocimiento. Pese a este boom que está viviendo el pádel, Paquito Navarro tiene claro que es solo el principio. "Hoy se puede vivir del pádel. Las 32 mejores parejas viven de ello, pero no va a ser nada comparado con lo que puede ser en 10 años", afirmaba el sevillano.

En cuanto al reconocimiento del público, Navarro dice que aún están lejos de ser futbolistas, pero que "siempre hay alguno que te pide una foto". No es para menos para la pareja de moda en el deporte del momento, ya que tienen una relación especial con la afición. "Es emocionante todo lo que estoy viviendo este año con Paco. Tenemos un feeling especial con el público", explicaba Di Nenno.

Ese feeling no es solo con el público, sino también entre ellos. "La mejor pareja del mundo es Lebrón y Galán, pero el mejor jugador del mundo es Di Nenno", halagaba el español a su compañero. Pese a esa buena química, las parejas en el pádel suelen durar poco. "Me encantaría seguir con Paco en el futuro, aunque siendo deportistas con una carrera corta, no podemos pensar en mucho más de un año. Ojalá podamos seguir un año más", afirmaba el argentino.

Esa química se nota también fuera de la pista, donde ambos jugadores, pese a ser un "matrimonio, pero sin quererse" según Navarro, comparten su afición por el fútbol. El sevillano, aficionado del Betis, ya le ha transmitido su pasión a su compañero argentino, al que le da envidia sana el buen momento del equipo verdiblanco. "Empatizo con el Betis por Paco, pero soy de Boca. Tal y como estamos, ficharía a la mayoría del Betis", afirmaba entre risas Di Nenno.

¿Cómo se puede llegar lejos en el pádel?

Muchos lo juegan, solo unos elegidos lo dominan. Por ello, Navarro y Di Nenno, dos de los pocos afortunados que están en ese segundo grupo, dejaron algunos consejos para mejorar en el pádel. Y si hay uno que destacar, es el de elegir bien a tu pareja. "La clave está en no jugar con tu pareja sentimental", explicaba el sevillano. Además, quiso igualarse a los demás jugadores, tildándose de "pasabolas profesional".

Di Nenno, para mejorar, apuesta por el entrenamiento y saber detectar los puntos fuertes y débiles de cada uno. "Cada uno tiene sus virtudes y defectos, la clave no está en darle fuerte o colocado. Hay que focalizarse en lo que se hace bien para llegar al máximo potencial", afirmaba el argentino.