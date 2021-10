El Gobierno vende un acuerdo, pero concreciones más bien pocas

La crisis abierta en el gobierno de coalición por la reforma laboral no está ni mucho menos cerrada. Ayer por la tarde parecía que el PSOE y Unidas Podemos habían llegado a un acuerdo que consistía en que quedaba claro que Yolanda Díaz iba a pilotar las negociaciones para la reforma, aunque en la mesa estarían sentados también representantes de otros ministerios socialistas. Pero a esta hora, cuando quedan dos horas y media para una nueva reunión de la mesa de negociación, ni siquiera se sabe los nombres previstos en este acuerdo, ni de qué va o en qué punto está la negociación, porque dice Adriana Lastra que este ambiguo acuerdo no deslegitima el trabajo hecho hasta ahora con los agentes sociales, mientras Yolanda Díaz insiste en que el problema entre las dos partes está en el contenido.

O sea, que lo que ayer por la tarde se vendía como un acuerdo parece más un 'vamos a rebajar el tono', porque concreciones más bien pocas. No es el único frente abierto que tiene el Gobierno en estos últimos días de octubre. El viernes expira el plazo para la presentación de enmiendas a los Presupuestos. Y dos de sus presuntos socios, dos de los que le deberían apoyar para poder sacar las cuentas adelante, Esquerra y PNV, se quejan de que, de momento, el Ejecutivo no atiende a sus peticiones. Advierten a Pedro Sánchez que no se confíe.

Y tercer frente, el precio de la luz. Bruselas insiste en su negativa a la autonomía que pide España, que pide el Gobierno, autonomía para poder salirse del mecanismo establecido en Europa para fijar los precios. Teresa Ribera espera que Bruselas se lo piense al tiempo que se va a Argelia para intentar apagar otro incendio, para evitar que ese país cierre el gasoducto que suministra gas a España a través de Marruecos.

No le falta trabajo al Gobierno en esta semana crucial para la reforma laboral, para los Presupuestos y para conseguir rebajar, de una vez por todas, el precio de la luz.