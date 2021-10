Canciones de octubre: Parcels, Black Country, Alavedra, Tiburona, The Dodos, Las Dianas, Tanxugueiras...

Para que el otoño sea un otoño de verdad tiene que traernos lluvia, castañas y canciones melancólicas. No todo van a ser temas tristes, claro, pero la transición entre la euforia veraniega y el recogimiento invernal ha de irnos llevando, aunque sea poco a pco, hacia los tonos ocres. Eso no quiere decir, por supuesto, que en octubre tengamos que renunciar a los puñetazos sobre la mesa, a la sofisticación de las bandas más creativas del momento o a la frescura de los que acaban de romper el cascarón del huevo (indie).

En nuestra playlist Chinchetas 2021 de Spotify hay un poco de todo eso: Lezón&Lomousin, Parcels, Black Country, New Road, Alavedra, The Dodos, Las Dianas, Morreo, Tiburona, Tanxugueiras... Cada mes añadimos 10 nuevas canciones y las de este octubre no te van a decepcionar. ¡Suscríbete!

Somwthinggreater (Parcels)

Lo nuestro con Parcels fue amor a primera vista. Tanto que, en 2017, elegimos Older como mejor canción internacional del año. Somethinggreater tiene esa misma magia: la de mirar a alguien a los ojos mientras suena el estribillo (Until we're back together / I'll be alone) y que no haga falta ni abrir la boca. El segundo disco de la banda autraliana afincada en Berlín se llamará Day/Night, saldrá el 5 de noviembre e incluirá 19 canciones creadas en tiempos de pandemia e incendios mastodónticos. Un contexto hostil que, al parecer, les ha llevado a reflexionar mucho sobre el yo.

Persona deconstruida (Alavedra)

En Fuego y Chinchetas, muy de vez en cuando, sacamos pecho de ciertas bandas que recomendamos y que se acaban convirtiendo en las sorpresas del año. Pues bien, ha llegado ese momento en el que los chincheteros nos preparamos para volver a tirar de orgullo porque tenemos la convicción de que Alavedra va a ser ese grupo que vais a oír mucho –muchísimo– a partir de ahora. Se podrían definir como una especie de Camellos pero con bastante más fusión que generalmente hacen punketón e incluso ritmos folklóricos. Los catalanes forman parte de esa escena (sonido Carmel) que se ha formado el barrio periferico de Barcelona junto a bandas como Pantocrator y Diamante Negro, quienes, por cierto, ya han pasado por nuestras listas. El trabajo que ha sacado este cuarteto habla de todo: de la situación meteorológica de España, del poliamor con una jota, de los nuevos sabores del agua y del falso envoltorio de las redes sociales como en Persona deconstruida. Uf Venga es el título del disco, pero se debería llamar 'Vamos venga' porque para nada es un suplicio escucharlo.

Figa (Tanxugueiras)

A muchos se les va la plurinacionalidad por la boca: se aprenden cuatro frases —que si el latín, que si mis abuelos, que si la riqueza cultural— y al final consiguen quedar bien, pero a la hora de la verdad escuchan a Rosalía e ignoran por completo la escena de la música en catalán, en euskera o en gallego. Por suerte están aquí las Tanxugueiras, unas pandereteiras del siglo XXI que no solo se han colado en la playlist Hits Virales España (junto a lo mejor del reguetón y del pop mainstream) sino que ganó la encuesta (no vinculante) Eurovision-Spain.com sobre quién debería representar a España en el festival. ¡Y todo con una canción en gallego que habla de la protección de los amuletos. Talento no les falta, desde luego. Y discurso tampoco.

Chaos space marine (Black Country, New Road)

Aún no nos hemos repuesto de su debut en este 2021 con un ilusionante For the first time y los británicos ya están maquinando su próximo trabajo que verá la luz en febrero del próximo curso. Chaos space marine es uno de los adelantos y parece un auténtico cabaret. Incluso hay voces autorizadas que ya les han comparado con nada más y nada menos que Arcade Fire. Incluso ellos mismos, con Isaac Wood a la cabeza, han dicho que es la mejor composición que han hecho nunca y no es para menos porque el inicio casi de banda de música (casi de ópera) con el saxofón y los violines, mezclado con la épica del estribillo, puede poner los pelos de punta. Un rock progresivo que llega a ser casi punky que los siete integrantes de la banda londinense llevan a su punto álgido. Nosotros ya nos estamos frotando las manos con el próximo disco Ants From Up There.

Beef mac (Las Dianas)

Reconozcámoslo: al repasar con calma los horarios de un gran festival todos pensamos qué concierto podemos saltarnos para ir al baño, comer algo o, simplemente, descansar. El grupo sacrificado suele ser el que está pasado de moda, el que ya has visto 5 veces en 3 meses o, por qué no, el de ese cantante engreído del que pasas por principios. Las Dianas —la última perla de la cantera granadina— no solo han dado en el clavo con Beef mac sino que han publicado un debut lleno de chispazos que recuerdan a Las Odio, Los Punsetes o Pantocrator. Tan irregular como prometedor, podríamos decir, y aunque sólo por eso ya se han ganado el derecho a que vayamos a su directo con los deberes hechos (y la vejiga vacía).

Soy un rayo (Morreo)

Supongo que no es casualidad que un disco titulado Fiesta Nacional se publique un par de días antes de la anual parafernalia patriótica, pero la fecha no ha podido ser más acertada porque sirve para levantar los ánimos alicaídos por el inicio del frío otoñal. Morreo pasa de su Pesadilla pop adelanto que nos encantó a temas que son un goce rompepistas que nos devuelve un poco al solecito y al buen rollo. Joseca y Germán, que forman la banda andaluza que se pasea a diario por la Malasaña madrileña, acaban de lanzar su debut en el que destacamos Soy un rayo, un tema oscuro en lo lírico, disfrutón en lo sonoro. Con coros que nos recuerdan a los mejores Sidonie, se adentran en un tormentón que relampaguea cada vez que un rayo parte en dos el cielo nublado.

Agua fría (Lezón&Limousine)

Ricardo Lezón es lo más parecido que tenemos en España a Bon Iver, James Vincent McMorrow o Kings Of Convinience, así que esta reseña bien podría acabarse aquí. Pero claro, sus canciones son tan bellas y evocadoras... Agua fría es el cuarto adelanto de Azkorri, el primer disco del nuevo proyecto (Lezón&Limousin) formado junto a Jaime Arteche Limousin (Joe La Reina, Tulsa, McEnroe). Un trabajo que, por lo escuchado hasta ahora, recorre zonas sintéticas —poco exploradas y, al mismo tiempo, reconocibles— del universo Lezón. Un campo creativo anclado a la nostalgia y la introspección que durante los meses de confinamiento ha seguido siendo muy fértil. Uno de esos cambios, en definitiva, que sirven para que todo siga igual. Un regalo que rima con el otoño. ¡Celebrémoslo!

Escuale (Tiburona)

Nos flipan los estribillos pegadizos, pero entendemos que exista gente que odie tener una canción sonando en su cerebro constante, por eso, por la asociación de afectados por letras pegadizas y por evitar la queja de nuestros lectores nos vemos en la obligación de avisar a todos ellos que antes de escuchar este tema de Tiburona deben de tener claro que ese "escuale, escuale" no se les va a quitar de la cabeza en varios días. Una vez advertidos, queremos que os dejéis llevar por uno de los temas surferos más top del año. Tiburona te pega un mordiscazo brutal con su disco debut Sola y feliz en el que cuentan con un discurso feminista a base de garage-punk que te acerca a lo mejor de Las Odio –incluso de Los Nastys– con otros temas como No me interesa tu opinión y Lo que queremos es la guerra. Lamentablemente la canción que os recomendamos no está en Youtube pero podéis encontrarla en Spotify, aún así, somos tan enrrollados que os dejamos otra de sus canciones por aquí.

Annie (The Dodos)

A los californianos The Dodos les ha pasado lo que, en cierto modo, le ha ocurrido también a los británicos alt-J. Ambos triunfaron con un debut repleto de guitarras, folk y experimentación (Visiter y An Awesome Wave, respectivamente), pero con el tiempo se han ido convirtiendo en un grupo de los de fondo de armario: no vuelven a petarlo, es cierto, pero mantienen un buen nivel... y siempre con temas interesantes. El original sonido de Annie, por ejemplo, recuerda a los arpegios con percusión de Vampire Weekend. Una delicia que gana escucha tras escucha y que los fans de The Shins, Grizzly Bear o Fleet Foxes seguro que saben apreciar.

Creator (Ora the Molecule)

La noruega Ora the Molecule se postula como futura reina del pop tras lanzar Human Safari, el disco encontramos el hitazo Creator, un grito de libertad que como lo descubran los djs de los festivales (sí, estamos viendo ya la luz en cuanto a los eventos musicales) lo vamos a escuchar tanto como el Follow rivers de Lykke Li. El grupo noruego quiere crear vanguardia con su electrónica retro que recoge algunas referencias de Suzanne Vega, Kraftwerk, Fleetwood Mac y, tachán, tachán, de Mecano. Nora, cantante y compositora, pasó su infancia entre España, Italia y Noruega, de ahí esos toques que nos recuerdan tanto al grupo de Torroja y los Cano. Pero es que nuestro país lo tiene más cerca que nunca ya que el grupo hizo las maletas para venirse a... ¡la España vaciada! ¿Qué más podemos esperar de un grupo noruego que acaban en un pueblo en la península haciendo temazos como este?