Rajada monumental de Dani Rodríguez: "Esto es una p*** vergüenza"

El RCD Mallorca acabó muy enfadado tras su empate (1-1) en el Nuevo Mirandilla ante el Cádiz. Los bermellones se adelantaron en la primera parte gracias a un gol de Baba, y dominaban el encuentro, estando más cerca de anotar el segundo que de recibir el empate.

Sin embargo, las decisiones de Pizarro Gómez en el segundo tiempo cambiaron el rumbo del partido. Cuando Dani Rodríguez se iba solo contra el portero, fue frenado por una dura entrada de Iza Carcelén, que vio la tarjeta roja sin protestar. Sin embargo, el colegiado acudió al VAR y anuló la roja por una falta previa de Baba.

Minutos después, el entrenador visitante, Luis García, fue expulsado. "No le he dicho nada al árbitro. He dicho en tono bajo a mi segundo: 'no nos pita una', y no ha sido en tono despectivo. Y va y me expulsa. No podré hablar...", comentó el técnico mallorquinista en rueda de prensa.

En el minuto 83, Sedlar vio la segunda tarjeta amarilla por hacer una falta cerca del córner, algo que también fue muy protestado por el Mallorca. Y, finalmente, en el tiempo de descuento Pizarro Gómez señaló un penalti favorable al Cádiz, el cual no dejaba lugar a dudas por un empujón de Sastre.

Una puta vergüenza!!! Me da igual ser recién ascendido o la madre que me parió!!! Nos han faltado al respeto como profesionales y como club!!! pic.twitter.com/y6qd9A2yam — Dani Rodriguez (@18danirodriguez) October 31, 2021

El enfado en el Mallorca era notable, y no solo Luis García Plaza lo manifestó. En su cuenta de Twitter, Dani Rodríguez criticó con dureza a Pizarro Gómez: "¡¡¡Una puta vergüenza!!! ¡¡¡Me da igual ser recién ascendido o la madre que me parió!!! ¡¡¡Nos han faltado al respeto como profesionales y como club!!!", dijo el jugador, que adjuntó una imagen de él mismo tras recibir la entrada de Iza.