El motor del empleo

El paro registrado ha bajado un 0,02% en octubre, con 734 personas menos: es la primera vez, desde 1975, que un mes de octubre deja una cifra menor de desempleados que el de septiembre y con este, además, son ya ocho meses consecutivos de descensos, lo que deja el número de parados en 3.257.068. Sube, además, la afiliación a la Seguridad Social: suma 102.500 afiliados más, lo que deja el total de ocupados en 19.662.163, y cae el número de personas acogidas a un ERTE, hasta los 190.781 trabajadores.

Un “dato histórico” como ha señalado el Secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, que, sin embargo, no arroja los mismos resultados en todos los sectores: pese a que el desempleo cayó un 0,2% en el sector servicios, esta área económica no recupera su fuerza pues el número de hosteleros autónomos sigue cayendo por segundo mes consecutivo. También cae el número de trabajadores por cuenta propia en el comercio, mientras educación y sanidad son los sectores tractores en este ámbito.

Eduardo Bandrés, catedrático de la Universidad de Zaragoza y director de Economía Pública de Funcas, apunta en Hora 25 de los Negocios "sin duda" el empleo se está recuperando. "Creo que los datos son incuestionables. Tanto en términos brutos, como en términos desestacionalizados, puesto que ahí ya entran cuestiones técnicas que no siempre son fáciles de explicar, pero, en cualquier caso, corrigiendo esos factores de estacionalidad, el empleo está demostrando un dinamismo y una recuperación, que los datos de afiliación son incuestionables: detrás de cada número hay una persona afiliada, con nombre y apellidos. Aquí no hay ninguna estimación, ningún criterio de subjetividad de la medición" asegura, aunque señala que todavía es incompleta. "Los análisis de Funcas ponen de manifiesto que aún no habríamos alcanzado el empleo existente antes de la pandemia" apunta.

Escrivá propone una subida de cotizaciones

Y mientras el empleo se recupera, el ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones trabaja con los agentes sociales para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Sobre la mesa de negociación, la última propuesta del ministerio: una subida de cotizaciones de un 0,5% para trabajadores y empresa. Se trata de una medida finalista, pues la recaudación se destinará íntegramente a la conocida como ‘hucha de las pensiones’, y temporal, pues el objetivo es mantenerla en vigor durante una década, para asegurar el poder adquisitivo de la generación del ‘baby boom’, especialmente nutrida.

"Hay que leerlo en la necesidad de que se cree algún mecanismo de ajuste respecto de las previsiones de evolución futuras del gasto y de los ingresos de la Seguridad Social. El anterior factor de sostenibilidad vinculaba esos mecanismos de ajuste a la evolución de la esperanza de vida y esto daba lugar a unas pensiones iniciales que se iban revisando conforme aumentaba la esperanza de vida, de manera que iban disminuyendo, poco a poco, pero iba a la baja, y este otro mecanismo parece que quiere poner el énfasis en otro tipo de ideas: Pero la propuesta no la conocemos en detalle” apunta Bandrés. "A mi me suena que es necesario hacerlo" defiende Bandrés.