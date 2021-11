El laberinto de las plusvalías: guía práctica de uso para el usuario

El Tribunal Constitucional ha anulado el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como impuesto de plusvalía, de recaudación municipal y que tasa todas las transmisiones inmobiliarias urbanas, independientemente de que se trate de una compraventa, una donación o una herencia.

Una decisión que ha despertado la polémica entre el Gobierno y los ayuntamientos porque esta tasa supone entre un 2 y un 6% de su recaudación, lo que deja la situación financiera de los consistorios en “gravísimos apuros” según han apuntado algunos alcaldes, como el de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

El problema, además, reside en que no es la primera vez que el Constitucional falla en este sentido: en 2017 y en 2019, el Alto Tribunal, ya declaró inconstitucional tasar aquellas transmisiones patrimoniales en las que no se produjera incremento de valor –como recoge la sentencia actual-; y en que, dada la sentencia, ahora se genera un vacío legal porque en su resolución –notificada este miércoles– el Constitucional admite que la declaración de inconstitucionalidad "supone su expulsión del ordenamiento jurídico, dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad" y es que, aunque su efecto no es retroactivo, la fórmula de cálculo tendrá que modificarse para que esta tasa municipal pueda seguir aplicándose.

“En estos años, se puede decir que el Ministerio de Hacienda ha hecho dejación de funciones en cuanto que no ha abordado esa necesidad de modificar la ley para ajustarla a la Constitución. Por tanto, este gobierno y los anteriores, podemos decir que han incurrido en cierta dejación por cuánto no han abordado esta esta reforma. Reforma que, en este momento, hay que abordar de manera precipitada tal y como la ministra de Hacienda explicaba estos días, que se va a probar en breve ese proyecto de ley, que ahora tendrá que ser tramitado y que va a suponer el que, desde este fallo hasta que haya una nueva norma respecto del impuesto, digamos que los ayuntamientos dejen de percibir las la recaudación que tienen respecto de este impuesto” señala Carlos Cruzado, presidente de Gestha en Hora 25 de los Negocios.

Pero hasta que el Consejo de Ministros apruebe la reforma pertinente, ¿en qué situación quedan los contribuyentes? Lo analizamos con Patricia Suárez, presidenta de Asufin.

¿Quién puede reclamar?

Aquí volvemos a abrir una brecha, una batalla. Yo quiero recordarle a los oyentes lo que pasó con la cláusula suelo. El Tribunal Supremo dijo que no era retroactivo y luego vino Europa y nos dijo que era absolutamente retroactivo, que no se podía limitar el derecho de reclamación de un ciudadano, y aquí mucho me temo que va a ser lo mismo. Si seguimos la doctrina del Tribunal Constitucional, nadie que no haya reclamado todavía puede hacerlo ahora, pero la realidad es que nosotros lo vamos a hacer. Nosotros vamos a reclamar todas las plusvalías en los últimos 4 años porque tienen derecho a reclamar y veremos hasta donde llegamos porque no tiene ningún sentido. Además, en 2017 lo que se dijo es que si vendías a perdidas no debías pagar la plusvalía. ¿Sabes lo que hicieron los ayuntamientos de este país? Solo terminaban devolviendo tras un contencioso.

¿Qué procedimiento se sigue?

Nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a hacer algo que permite la normativa tributaria y que todo el mundo va a comprender muy bien, que es presentar una declaración complementaria. Eso no se pueden negar: todas las personas que hacen una declaración del IVA, del IRPF, de lo que sea... si se han equivocado pueden presentar, en el plazo de cuatro años una declaración complementaria indicando ese error. A partir de ahí, nosotros ya hemos abierto otro procedimiento, ya no discutimos el procedimiento del constitucional, ya es firme, porque tú ya pagaste hace un año o hace dos y ahora vamos a discutir la declaración complementaria.

¿Y, en último término, reclamar a Estrasburgo?

Exactamente y estoy convencida que lo vamos a conseguir, porque no tiene ningún sentido que tú le digas a una persona que ha vendido ayer la casa que no va a pagar porque ahora sí que hay muchos ayuntamientos diciendo no mire nosotros ya el Tribunal Constitucional lo ha declarado nulo y no estamos cobrando, hay muchos ayuntamientos que lo estaba haciendo hasta que Hacienda nos de un nuevo método de cálculo.

He vendido mi casa pero todavía no he pagado el impuesto, ¿qué tengo que hacer?

Depende de lo que le diga su Ayuntamiento. Hay ayuntamientos que sí que nos consta que están diciendo que no, que ellos mientras no tengan fórmula de cálculo, que ellos no lo van a hacer, y hay otros que siguen cobrando y a reclamar, y a reclamar. Y aquí hay ahí también otro otro problema y es el que la ministra, y el propio Constitucional, digan que es a partir del 26 de octubre: es que no lo habíamos visto jamás. Si la sentencia no está publicada en el BOE, no existe. Si en este país la fecha para reclamar es a partir de la nota de prensa del Tribunal, apaga y vámonos. Esto no está en el BOE, y hasta que no esté en el BOE, no existe, y no puede tener efecto, por lo que a día de hoy todavía habría margen para ir a tribunales.