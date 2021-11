"Sería bueno para España", la apuesta de los blancos que podría ayudar a la Selección

El Sanedrín de El Larguero analizó las palabras del colegiado que dirigió la final de Milán entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Además, trataron lo que supondría una llegada de Xavi al FC Barcelona. Por último, las novedades en el feudo blanco y la posible convocatoria de Luis Enrique.

Las declaraciones de Clattenburg

El árbitro holandés que pitó la final de la UEFA Champions League entre Real Madrid y Atlético de Madrid, ha sorprendido con sus últimas declaraciones. En ellas aseguraba haber intentado buscar el equilibrio tras reconocer el gol en posición antirreglamentaria de Sergio Ramos. Para ello señaló un penalti que a su parecer era 50/50 y que Griezmann estrelló contra el larguero.

Santi Giménez: ”Cuando un árbitro sabe que se ha equivocado luego intenta compensar, y eso es una verdad irrefutable”

Antonio Romero: “Iturralde decía que los árbitros en su época tenían prohibido ver imágenes en los descansos. Ahora está bastante más claro que compensan, aunque se ha hecho siempre. Está claro que a Clattenburg le sigue interesando salir en los periódicos”.

Javier Matallanas: “Hace un año que ya reconoció lo del fuera de juego, lo nuevo es lo de la compensación”

Miguel Martín Talavera: “Lo que ha querido tapar es lo del gol en fuera de juego. Es una golfada”

¿Cuándo asumirá Xavi el cargo de entrenador?

Las negociaciones en Qatar siguen su rumbo y se prevé que el Barça pueda oficializar su fichaje este viernes. Xavi está ejerciendo como si de un directivo se tratase para intentar acabar en el club blaugrana de la mejor manera posible, pero Laporta sigue sin aparecer en Doha para mediar.

Santi Giménez: ”El gesto de no ir es más feo para Xavi que para Qatar. Desde el día menos tres, Xavi ya está ejerciendo la labor de Laporta. Si en vez de Xavi y Qatar fuese Guardiola en EAU, Laporta iría caminando.”

Jordi Martí: “Cuando pagas una cláusula es un final abrupto. Eso no lo quiere ni el Barça ni Xavi. Para Qatar es más importantes la diplomacia deportiva que cinco millones. Podría ser un amistoso o apoyo en el Mundial. Desde el pasado miércoles ya se dijo que el encargado de allanar su salida era el mismo Xavi. Quizás Laporta logra desbloquear la situación, cosa que Florentino no consiguió”.

Antonio Romero: “La clave para desbrozar es que el Barcelona salga a decir ‘El mundial de Qatar es cojonudo’. Laporta va a por Xavi porque es un clamor popular. La primera llegada de Zidane es un paraguas que apaciguo y Laporta ha buscado lo mismo, pero Laporta ha ido a regañadientes”.

Javier Matallanas: “Están vendiendo como un éxito la llegada de Xavi con el no fichaje de Mbappé. Si monta ese sainete el Madrid no sabes la que se monta. Después de una semana todavía no tienen entrenador. Es un club de chiste”.

Marcos López: “La condición de manager general y piedra angular Xavi se la va a tener que ganar. El trabajo que está haciendo Xavi es espectacular, Cualquiera hubiese esperado a que se solventase la situación”.

Miguel Martín Talavera: “Por primera vez veo a Laporta serio. ¿Qué es eso de que tenga que ir el Barcelona a arrastrarse a Qatar? El Xavi entrenador no ha hecho todavía nada para estar a la altura del Barça”.

¿Qué supondría para el madridismo que llegase Xavi?

Jordi Martí: “Percibo esa pauta de tres vacunas. ¿Qué sponsor lleva el Real Madrid en la camiseta?”

Antonio Romero: “Al Madrid le preocuparía más si el Barcelona tuviese la capacidad económica de traerse a Haaland o Mbappé. No recuerdo ningún futbolista del Real Madrid que dijese que en Qatar hay más democracia que en España”.

Javier Matallanas: “No lo creo. El madridista le ha respetado mucho siempre. El madridista se lo está pasando pipa con la situación. Xavi ha caído mal desde que se fue a Qatar y dio esas declaraciones políticas”.

Miguel Martín Talavera: “Les ha amargado durante muchos años y Xavi no cabe bien al madridismo. Guardiola y Xavi son dos enemigos del Real Madrid”.

La ausencia de jugadores españoles en el Real Madrid

Ancelotti no cuenta con jugadores como Isco, y la intermitencia de jugadores como Marco Asensio o Nacho hacen muy difícil que Luis Enrique pueda convocar a alguien del Real Madrid. Este fue el análisis de El Sanedrín.

Santi Giménez: ”A Hazard al menos lo hacen correr, no como a Isco. Hay gente mejor de los que convoca, pero Luis Enrique se lleva a los que mejor le encajan. Él quiere jugar de una manera y busca el perfil que él quiere. Cuidado con Nico”

Jordi Martí: “Para la selección española también sería bueno que el Madrid hiciese una apuesta por los españoles. Luis Enrique cuando ve el clásico solo se puede fijar en los españoles del Barça”.

Antonio Romero: “Lo que me sorprende de Bale meterá un golazo y seguirá habiendo gente que le defienda cuando es indefendible. En el presente es poco profesional, que no soporta el dolor y que ese dolor se le pasa cuando va con Gales. Si Ancelotti no pone a ciertos futbolistas no es porque no lo intenté. El resto van a tener que convencerle. Para mi gusto o Carvajal o Lucas Vázquez tendrían que aparecer en la lista de convocados”.

Miguel Martín Talavera: “Sobre Bale… ¿Solo se va a recordar el golf o todo lo que le ha dado al Real Madrid? Carvajal ha jugado medio rato y lleva 4 o 5 lesiones consecutivas. Si está bien irá al Mundial, pero ahora mismo… Ahora mismo el Real Madrid no tiene españoles seleccionables”.