"No quieren pagar, pero tampoco se plantean volver sin Xavi": #ConexiónGallego repasa la actualidad deportiva

Tras una noche de Champions que dejó una sensación agridulce para los equipos españoles, la delegación del Barça en Doha sigue trabajando para cerrar el fichaje de Xavi Hernández y la ciudad de Sevilla ve como se va acercando el derbi. Todo esto y mucho más en #ConexiónGallego, programa que conduce Jesús Gallego todos los jueves en el Twitch de la Cadena SER.

El fichaje de Xavi entra en su última fase

No es ninguna novedad la dureza de los cataríes negociando, por lo que no debería sorprender lo que se está alargando el fichaje de Xavi por el Barça. El técnico quiere, el Barça también y el Al-Sadd debería permitir cumplir el deseo de uno de sus embajadores, pero los problemas financieros del club de la Ciudad Condal y la dureza catarí evitan que el comunicado oficial no se haya dado aún.

Santi Ovalle, enviado especial a Doha para seguir la negociación, se pasó por #ConexiónGallego para dar la última hora del caso. "El Barça no tiene intención de pagar, pero tampoco se plantean volver a Barcelona sin Xavi", explicaba Ovalle. Eso sí, el fichaje no parece que se dé hoy: "Hoy no se esperan más reuniones: se ha empezado a perfilar ya el acuerdo. Mañana quieren cerrarlo".

En cuánto a la actualidad del Barça, Dembélé se ha llevado todos los focos por su nueva lesión. El francés, que protagonizó unos buenos minutos contra el Dinamo de Kiev el martes, acabó tocado el encuentro y hoy se ha confirmado su lesión. "Es una verdadera lástima lo de Ousmane Dembelé. No está roto, pero es que es de cristal", comentaba Jesús Gallego.

La resaca de la Champions League

El Atlético de Madrid cayó en Anfield por 2-0 ante el Liverpool, resultado que complica la vida a los de Simeone de cara a una hipotética clasificación a octavos. "Sería un fracaso que el Atlético no se clasificase a los octavos, aunque tiene un grupo muy complicado", analizaba Gallego. En el horizonte espera el Porto, en un partido decisivo que, a palabras del presentador, promete ser "tremendo".

La otra acara de la moneda la protagonizó el Real Madrid que, pese a no jugar bien contra el Shakhtar, tiene prácticamente cerrada su clasificación a octavos. Aun así, Hazard volvió a destacar por un aspecto negativo: no jugó ni un minuto ante el conjunto ucraniano. "No conocemos a Hazard cabreado, lo conocemos lesionado", comentaba Gallego.

El mal juego del equipo provocó que ya escuchasen los primeros pitos del Bernabéu, estadio que está siendo remodelado y del que hoy sacó un vídeo el Real Madrid luciendo como será en el futuro. Pese a la espectacularidad del vídeo, Gallego advierte que el conjunto blanco "va a solicitar un aumento del crédito para completar la obra".

La previa del Derbi Sevillano y la confirmación de la permanencia de Emery en el Villarreal

Sevilla ya se viste de gala de cara al Derbi del domingo. Santi Ortega, periodista de Radio Sevilla, se pasó por #ConexiónGallego. "Vamos a ver un Betis que va a ir a por el partido. El Sevilla, en el partido largo, tendrá opciones", comentaba. Respecto a un posible mal resultado de los del Sánchez Pizjuán, Ortega comentó que el puesto de Lopetegui no peligra: "Lopetegui es el entrenador de Monchi, es el entrenador del club".

Por otra parte, el Villarreal estuvo en el ojo del huracán por la truncada salida de Unai Emery al Newcastle United. Xavi Sidro comentó como se vivió desde Castellón la permanencia del técnico vasco, destacando el enfado de Fernando Roig con su entrenador. "Conociendo a Roig... muy muy bien no debe de estar. Unai, de alguna manera, 'tontea' con el Newcastle (...) La oferta era muy potente", analizaba Sidro.