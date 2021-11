El árbitro debió pitar penalti favorable al Rayo Vallecano en el descuento, según Iturralde González

El encuentro entre Real Madrid y el Rayo Vallecano marchó placidamente para González Fuertes hasta que llegó el descuento del segundo tiempo. Desde el banquillo de Andoni Iraola hubo quejas por los tres minutos que decidió añadir el árbitro. Poco conformes con la decisión del colegiado, una acción de Camavinga provocó que los de Vallecas pidieran penalti.

Como siempre en estas ocasiones, el árbitro de Carrusel Deportivo, Iturralde González, despejó todo tipo de dudas sobre el posible penalti y el escaso tiempo de descuento.

‼️🗣️ @itu_edu, sobre el posible penalti de Camavinga en el #RealMadridRayo:



⏱️ "Creo que hoy el descuento fue escaso"



👀 "La jugada del penalti es de árbitro, no de VAR"



⛔️ "Para mí ES PENALTI: Camavinga no en ningún momento al balón, le da al jugador del @RayoVallecano" pic.twitter.com/v4bMYGq87w — Carrusel Deportivo (@carrusel) November 6, 2021

Sobre el tiempo de descuento

"Creo que hoy el descuento fue escaso" fueron las palabras del ex colegiado internacional. Durante la lesión de Falcao y los cambios se perdió demasiado tiempo como para añadir tan solo tres minutos según Iturralde,

Sobre el penalti

La posible infracción de Camavinga sobre Pozo también fue fruto de la discordia en los minutos finales del partido. Iturralde explicó así la situación: "Para mí es penalti. Camavinga no en ningún momento al balón, le da al jugador del Rayo Vallecano".

Sin embargo, el árbitro de Carrusel Deportivo puntualizó de la siguiente manera: "La jugada del penalti es de árbitro, no de VAR". El motivo de que el videoarbitraje no deba entrar en esa jugada es que NO es un error claro y manifiesto.