"Su resurrección es imposible": el gran problema del vestuario del Real Madrid

La actualidad del Real Madrid fue analizada al detalle por Julio Pulido. Desde la convocatoria de Bale a las últimas declaraciones de Ancelotti y la posible aparición de Hazard ante el Rayo Vallecano este sábado. Además, la vuelta de un jugador del conjunto blanco a la selección desde hace más de doscientos días.

Sobre Hazard…

Julio Pulido señaló el partido ante el Rayo Vallecano como clave si Hazard quiere ser de la partida en más ocasiones: “Se agota la paciencia, aunque Ancelotti lo torea. Parece que los problemas son menos en boca de Ancelotti, pero creo que la paciencia se está agotando para el entrenador y para los aficionados. Ha dejado de ser noticia si juega o no juega. Vamos a ver si aprovecha está oportunidad”.

Además, otros jugadores como Marcelo, Isco o Asensio parecen descontentos con sus minutos: “Todos han gozado de oportunidades. Marcelo está en la recta final de su carrera. Asensio está llamado para algo más, pero si le das oportunidades y es un Guadiana que aparece y desaparece es normal que no confíen en él. Cada situación es diferente”.

Bale, convocado con la selección de Gales

Respecto a la relación paternal entre Ancelotti y Bale, Pulido observó más una relación de amistad: “El trato que tiene Ancelotti con Bale no sé si es de padre, pero si es de buen amigo. El aficionado del Madrid contempla esto desde la distancia alucinado. El entrenador lejos de afear lo contempla como normal. Me cuesta trabajo pensar que el aficionado del Madrid esté contento con la situación de Bale. Me parece que no tiene un pase”

Julio Pulido fue muy crítico con dos de los jugadores que más cobran de la plantilla blanca, Bale y Hazard: “Lo peor de todo es que los aficionados ya no esperan nada de ellos. Al principio de temporada decíamos que la clave era resucitar a Bale y a Hazard. Ha sido imposible. Es imposible la resurrección de uno o de otro”.

Carvajal en la lista de Luis Enrique

Por último, el periodista defendió la última lista de Luis Enrique y condenó las críticas hacia las convocatorias del asturiano: “Creo que ese debate está totalmente desactivado. Ha agotado todas las polémicas, pero el Madrid solo tiene dos jugadores seleccionables y no están en buena forma. Lo que me sorprende es que lo que en Barcelona es lo que hay, en la selección es la base. No compro el argumento del Barcelona”.

La situación en la ciudad condal

Santi Giménez, Ramón Besa y Lluís Flaquer formaron parte de este Sanedrín sobre el Barça sin todavía haberse confirmado el fichaje de Xavi. La negociación, que ha sido un auténtico caos, ha convertido un fichaje ilusionante en algo menor como afirmaron los invitados.

Santi Giménez: “Está haciendo más Xavi por venir que Laporta. Se va a hacer seguro, sin embargo esto es un dislate”.

Ramón Besa: “No ha sido muy consecuente con lo que se supone que debe hacer un club de primer nivel. De alguna manera no es un viaje cómodo y se ha instado a Xavi para que lo resuelva de la mejor manera. Han podido más las ganas de Xavi por venir que las ganas de Laporta por ficharlo”.

Lluís Flaquer: “La normalidad está en desuso. Cada gestión te lleva por derroteros absolutamente inesperados. En este Barça todo pasa de madrugada. Han confluido muchos intereses más allá del mero fichaje. Tiene un punto surrealista. Normalmente los comunicados se hacen a la par y en este caso no ha sido así. Algo tan esperado como la vuelta de Xavi ha quedado muy erosionado”.

“Esperemos que esta negociación no tenga efectos colaterales”

Santi Giménez: “Se paga la cláusula y ya está, pero hay dos cosas fundamentales. Una es que a Xavi desde el día menos tres de que llegue al Barça se le ha otorgado el papel de negociador. La segunda es que el feo Laporta se lo está haciendo a Xavi”

Santi Giménez: “Quien lo ha tenido que negociar todo para que Xavi salga de Catar es el propio Xavi. Es evidente que cuando se habla de efectos fiscales hay que tener en cuenta la masa salarial del Barça”.

Lluís Flaquer: “Al final esta negociación ha sido un retrato del Barça. Estamos en ese momento en el que entrenador del Barça tiene que estar en perfecta sintonía con el presidente. Esperemos que todo esto no tenga efectos colaterales”.