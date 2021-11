Ancelotti: "Cuando Capello no me ponía, me decía que ya lo entendería, ahora lo entiendo muy bien"

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, reconoció el estado de Eden Hazard ante sus continuas suplencias y elogió su actitud en los entrenamientos para asegurar que "va a tener minutos", sin desvelar si será como titular ante el Rayo Vallecano. "El jugador no está contento, está claro. Tiene calidad y está entrenando bien, es profesional, serio y merece tener minutos por lo que está haciendo. Va a tenerlos si sigue así y tiene fe. Puede ser mañana titular pero lo importante es que esté enchufado. Lo siento porque es bastante fácil meter a un jugador en el banquillo que no es profesional en el entrenamiento y él lo es", aseguró en rueda de prensa.

Sin desvelar el nombre de uno de los jugadores que calentó 40 minutos y no saltó al césped del Santiago Bernabéu ante el Shakhtar el pasado miércoles, Ancelotti dejó una reflexión. "Ayer hablé con un jugador y me dijo una cosa muy interesante, a veces se cambia a un jugador porque no juega bien y lo entiende. Entonces, ¿por qué te enfadas si te cambian?". "Me dijo que un jugador que no se enfada, no es un jugador. Si lo cambian o no entra al partido tiene que enfadarse con el entrenador, no con la persona. Yo me enfadaba con Capello cuando no me ponía y me decía que, cuando fuese entrenador, lo entendería. Ahora lo entiendo muy bien", manifestó.

Pese a los síntomas de cansancio mostrados por su equipo en la Liga de Campeones, especialmente de un centro del campo que estuvo por debajo del rival en el apartado físico, Ancelotti defendió a sus titulares. "Los cambios se hacen para tener motivados a los jugadores, las rotaciones son para dar descanso. No me parece que el equipo esté muy cansado. En el último partido hice solo dos cambios porque no quería cambiar la dinámica del partido, que estaba controlado en mi opinión. La media no la he cambiado mucho porque Valverde no está disponible y Modric, Casemiro y Kroos lo estaban haciendo bien", valoró.

Aun así, espera el técnico madridista una reacción de sus jugadores ante el Rayo, frente al que anunció puede hacer un planteamiento con presión alta, atendiendo también a las quejas de los aficionados que silbaron a su equipo ante el Shakhtar. "La reacción de la grada la tenemos que tener en cuenta, hay momentos de los partidos que no les han gustado porque el equipo defendía muy bajo. Lo que piensa la afición es muy importante para nosotros, nos gustaría tenerla contenta y cuando pitan es porque exigen más. Es en lo que tenemos que trabajar", reconoció.

En su análisis del equipo, resaltó Ancelotti que "defensivamente ha mejorado" pero admitió que necesitan "mejor organización colectiva de los cuatro que a veces no se mueven juntos", como ocurrió en la defensa en la Liga de Campeones. Con margen para el crecimiento, también trató el aspecto ofensivo y la poca aportación de acciones a balón parado. "No hemos marcado mucho pero estamos trabajando, organizando mejor el posicionamiento en área contraria. Es un problema que tenemos y que esperamos arreglar muy pronto, tenemos que mejorar el posicionamiento en el área".

Ante el Rayo, el entrenador del Real Madrid espera "un partido completo" de su equipo. "Jugamos contra un equipo que está jugando muy bien, que muestra su calidad y me gusta. Ataca muy directo y defiende muy bien. Necesitamos un Madrid que no tenga una sola identidad y se adapte bien a las situaciones del partido".