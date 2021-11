"No está envenenando el vestuario, pero no está bien": Álvaro Benito alerta de un peligro interno en el Madrid

El Sanedrín del último tramo de Carrusel Deportivo analizó la victoria del Real Madrid ante el Rayo Vallecano con Álvaro Benito y Mario Torrejón. Además, Jordi Martí y Marcos López contaron cómo fue el último partido de Sergi Barjuan a los mandos del primer equipo del FC Barcelona.

Hazard disputó solamente 10 minutos

El futbolista belga entró al terreno de juego por Marco Asensio. La presencia del balear en el once inicial complicó la presencia de Hazard, que apenas tuvo tiempo para demostrar sobre el verde. Los invitados de El Sanedrín analizaron quién debería ser el titular en esa posición.

Álvaro Benito: "Hazard está pasando por primera vez en su vida por algo desconocido. No es una situación fácil de digerir. Hay un hueco en el que Rodrygo, Asensio, Bale y Hazard tienen que pelear".

Mario Torrejón: "Creo que el partido de hoy de Asensio ha sido mejor que contra el Mallorca (en el que marcó un hat-trick). Hay que seguir intentando que ese talento regrese donde estuvo. Pocas zurdas han salido así de esta cantera. Tiene la oportunidad de ser titular indiscutible".

El Madrid terminó sufriendo ante el Rayo

El Real Madrid se colocó en lo más alto de la tabla tras vencer al Rayo Vallecano por dos goles a uno gracias a los goles de Benzema y Kroos. Sin embargo, el Bernabéu acabó pidiendo más a su equipo que terminó el encuentro defendiendo en el área. Esta fue la opinión de nuestros expertos en El Sanedrín.

Álvaro Benito: “A mí me ha gustado mucho el equipo. Ha tenido mucho ritmo y ha defendido más hacia adelante que otros partidos. Buen partido de los tres de arriba y de Kroos. Cuando no cierras los partidos un gol lo cambia todo. El equipo que parecía que lo tenía hecho acaba sufriendo”.

Mario Torrejón: “Ha tenido un futbol alegre y ha sido divertido de ver. Creo que, aunque se haya escuchado algún pito, el Madrid ha hecho divertirse a sus aficionados”.

Camavinga sustituyó a Modric

La baja de última hora de Luka Modric propició que en el once titular partiese Camavinga. El jovencísimo francés recién llegado de la Ligue 1 no estuvo muy acertado, pero tiene una gran proyección.

Álvaro Benito: "Kroos y Modric son otro nivel, son irrepetibles. Valverde es un gran futbolista y Camavinga también lo puede ser, sin embargo hablamos de otro nivel. Siempre le digo a la gente que vaya a observar a Kroos a un estadio. Siempre está solo. Es increíble cómo se mueve. Estamos muy malacostumbrados, lo que venga después de ellos dos no será igual".

Mario Torrejón: "Me da la sensación de que Camavinga está tímido, de que ese miedo a fallar le está quitando la frescura de los primeros partidos No veo físicamente fino a Kroos aunque ha hecho un buen partido. El fútbol ya no es o físico o técnico, son bestias que tienen un pie fantástico".

La espectacular remontada del Celta

Pese a ir 0-3, Sergi Barjuan y el FC Barcelona no acabaron el partido en Balaídos con los tres puntos. Un espectacular Iago Aspas devolvió la ilusión a los gallegos y consiguió empatar el encuentro en la última jugada del partido.

Marcos López: “Tenía la situación en los primeros minutos que el Barça seguía en el vestuario. Si dura 98 minutos no sé cuántos goles habría marcado el Celta. El problema real es lo fácil que le hacen gol al Barça”.

Jordi Martí: “Yo creo que Xavi no tiene varita mágica, pero estoy convencido de que si mejorará el juego y a jugadores. Los veteranos deben tener más personalidad. Los niños no pueden tirar del Barça. Sergi Barjuan ha dicho que es extraño tantas bajas. ¿Se está trabajando bien el físico? Coincido con él”.

Frenkie de Jong: “Nos faltó personalidad”

Las palabras del holandés al término del encuentro contra el Celta sorprendieron a Jordi Martí y Marcos López, que exigieron responsabilidades a los más veteranos de la plantilla.

Marcos López: “La personalidad no la tienen que demostrar los niños. Lo que más me sorprende son los jugadores más veteranos que tienen que dar un paso adelante. A los más jóvenes se les está metiendo una presión sobredimensionada”.

Jordi Martí: “Estas ligas de ahora no son las de hace unos años. Todos los equipos juegan bien al fútbol ahora. En la segunda parte no entiendo por qué el Barça no ha sabido reaccionar a partir de hacerse con la posesión”.