La vida eterna de Leonard Cohen

La historia de Leonard Cohen dio un brusco giro cuando el canadiense, retirado de la música y residente en un monasterio, descubrió que el dinero que había guardado para la jubilación había volado por una traición.

Aquel fatal incidente para el poeta fue un regalo para sus seguidores, que disfrutaron de un enorme final de la carrera de Cohen donde registró algunos de sus mejores momentos.

En 2008 se anunció el regreso. Cohen volvía a la carretera. La idea inicial de hacer caja fue pronto sustituida por un proyecto más amplio y mucho más ambicioso.

Aquella gira, que incluyó grandes festivales, mostró que Leonard estaba en plena forma con recitales que superaban las tres horas y que abarcaban toda su carrera.

Montaje de las portadas de los últimos cuatro discos de Leonard Cohen / CADENA SER

La gira de regreso supuso más de 10 millones de dólares de ingresos en 2009. Cohen podía respirar tranquilo y regresar a sus quehaceres de jubilado, pero la semilla que había plantado y había florecido. El poeta volvió a sentarse frente a la hoja en blanco y volvió a hacer canciones. Quizá el premio Príncipe de Asturias de las Letras, en 2011, fue el empujón que necesitaba.

Un año después, en 2012, regresó a las tiendas tras ocho años con Old Ideas y en 2014 con Popular Problems, dos discos inmensos a la altura de su legado.

Mientras, el poeta siguió viviendo en la carrera recorriendo el mundo con su cuadrilla. Este fue, quizás, el mejor lustro de Cohen. Su voz envejecida encajaba mejor con sus canciones, su puesta en escena era impecable y en sus actuaciones destilaba una humanidad y una honestidad que no se han visto mucho en la música.

En 2016, Cohen enfermó y consciente de que el tiempo empezaba a escasear quiso despedirse con un último disco, You Want It Darker. Esas canciones, creadas como un testamento musical tienen una fuerza enorme. Producido por su hijo y creado en la intimidad, la despedida de Leonard Cohen fue el broche perfecto a una etapa final de su carrera que consagró su legado. ““Hace poco dije que estaba listo para morir y ahora creo que estaba exagerando. Uno de puede permitir dramatizar un poco de cuando en cuando, la verdad es que pretendo vivir para siempre”, dijo en la presentación del disco. No fue verdad. Unas semanas después murió, pero gracias a esos años finales, a esos conciertos inolvidables y a sus discos de despedida consiguió eso que buscaba, esa vida eterna, aunque sea en canciones.

Sofá Sonoro: Los años finales de Cohen

ESCUCHA EN PROGRAMA EN APPLE | SPOTIFY | IVOOX

REPORTAJE | Los inicios de Leonard Cohen

REPORTAJE | Cuando Cohen se retiró a un monasterio