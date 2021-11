Elorza reconoce que votará la candidatura de Arnaldo al Constitucional "con una pinza en la nariz"

El diputado socialista Odón Elorza ha reconocido esta mañana en 'Hoy por hoy' en la SER que esperaba que el PSOE le permitiera intervenir en el pleno del jueves en el que se votarán los nombres propuestos para entrar en el Tribunal Constitucional. Entre ellos está Enrique Arnaldo, a quien Elorza interrogó en comisión y cuyo perfil ha criticado. Elorza sostiene que el candidato propuesto por el PP "no reúne las condiciones de ejemplaridad". "Quizás he sido demasiado crítico en mi intervención. Así me lo han hecho llegar", ha revelado.

Elorza ha vuelto a argumentar que los vínculos de Arnaldo con casos de corrupción que salpican al PP no le hacen un candidato digno y cree que le han apartado de la sesión del jueves y que el motivo es su posición crítica hacia ese magistrado cuyo nombramiento han pactado PSOE y PP.

"La realidad es que no intervengo siendo portavoz del área constitucional. No hay ninguna explicación", ha dicho. Elorza ha reconocido que le hicieron llegar que su intervención había sido "no conveniente".

"Sí, demasiado crítico en la intervención. Sí, me lo han hecho llegar. Supongo que hay bastantes diputados y diputadas del PSOE y de Unidas Podemos que para ellos este hombre no reúne las condiciones y que muchos votaremos con una punta en la nariz", ha expresado Elorza durante la entrevista con Àngels Barceló.

¿Cómo fue la intervención de Elorza?

El diputado socialista en el Congreso, Odón Elorza, afirmó el pasado miércoles que Enrique Arnaldo, uno de los candidatos propuestos por el PP para renovar el Tribunal Constitucional, "no debería ocupar ese puesto", y ha argumentado que "es un indignidad para la institución y para el propio Congreso que lo tendrá que votar".

Sobre el hecho de que su partido avalara en la Cámara Baja la "idoneidad" de Arnaldo para el puesto, Elorza explicó que "a veces, la política tiene estas situaciones contradictorias" porque forman parte de un "acuerdo global" con el PP para la renovación de los órganos constitucionales, y ha remarcado que en este caso concreto se trata de un "trágala".

Ha criticado que el PP, "contrariamente a lo anunciado por su presidente, Pablo Casado", ha elegido un candidato que, según ha destacado, "no reúne las condiciones para garantizar la independencia e imparcialidad imprescindibles para el desempeño de su función".

Ha dicho que Arnaldo tiene unos "vínculos políticos claros y continuados con FAES durante muchos años" y que ha publicado 331 artículos hasta la semana pasada en "El imparcial" con afirmaciones políticas "muy de fondo contra el Gobierno y las izquierdas".