"Está en la Selección por haberse ido del Real Madrid", la vuelta de un jugador recuperado por Luis Enrique

España encarrila la clasificación al Mundial de Catar 2022 tras la victoria ante Grecia. Un empate o una victoria ante Suecia confirmaría matemáticamente la clasificación. El Sanedrín de El Larguero analiza las claves del partido.

Luis Enrique y los jugadores del Real Madrid

La ausencia de jugadores del Real Madrid ha sido uno de los temas candentes en las convocatorias de Luis Enrique. Hasta la llegada de Dani Carvajal, lateral derecho, ningún jugador del conjunto blanco fue llamado para la clasificación. El propio jugador consideró que el técnico "no mira las camisetas" para llamar a los jugadores.

Julio Pulido: "Hay jugadores que están en la Selección por haberse ido del Real Madrid. De haber seguido en el Real Madrid, no estarían ahí"

Antón Meana: "Lo del ADN Real Madrid no es ninguna teoría. Son dos modelos de cantera diferentes: el Barça tiene jugadores que triunfan en ese modelo. En el Real Madrid te vale para jugar el RDT en el Espanyol... Valen para muchos equipos".

Mario Torrejón: "Salen del Real Madrid porque no han tenido minutos, pero luego desde otros equipos llegan a la Selección".

Matallanas: "RDT podría volver perfectamente al Real Madrid. Antes que Jovic... Muchos de sus fichajes triunfan, pero luego algunos se desinflan al llegar, como Hazard"

Romero: "Morata en el momento en el que se sentía suplente, se fue del Madrid. Es muy difícil ser titular en un equipo así":

La victoria de España ante Grecia

Un gol de Sarabia dio la victoria y encarriló la clasificación del Mundial de Catar 2022.

Álvaro Benito: "Ha acelerado los ataques en cuanto había un pequeño resquicio. Ahí ha encontrado el camino a la portería griega, aunque no muchas veces. Se nos ha atragantado el partido".

Axel Torres: A estas alturas es más importante sacar los resultados: Hay que tener en cuenta que gracia ha cambiado los puntas y ha metido a dos más agresivos para presionar. Está claro que la primera parte ha sido más vistosa y la segunda de jugar con cabeza. El día ha sido perfecto sumándolo al resultado de Suecia.

"Creo que Suecia va a querer ganar el partido a la contra. Si llegas al final con empate, se tendrán".

Kiko Narváez: "No me espero una Suecia que vaya a por el gol desde el inicio, me sorprendería muchísimo. Estando todos los atacantes bien yo habría jugado con Ansu Fati, Morata y Ferrán Torres".

Antón Meana: "No veo un seleccionador con más nivel que Luis Enrique. Es mejor que Deschamps, Mancini..."

Mario Torrejón: "Tiene mucho mérito lo que hace Luis Enrique: Se lesiona alguien, trae a alguien que no estaba en la primera lista y es titular. Es decir, un 'me he equivocado no trayéndolo'".

Julio Pulido: "A mí España no me ha gustado. Lo mejor que podemos hacer es olvidar lo que ha sucedido en la segunda parte. Me ha parecido un juego sin profundidad. Luis Enrique ha sido incapaz de decir que le ha gustado el partido, ha empezado a divagar. Así no podemos ir al Mundial. Lo digo yo, que he confiado en Luis Enrique. El resultado de Suecia creo que nos ha relajado"

Jordi Marti: "Hemos visto a una España solvente y competente. Una que ha sabido reaccionar cuando Grecia ha dado un paso adelante. Ahora se produce un debate, pero cuando empieza el fútbol, el ruido queda placado".

La filtración del sueldo de Ramos

'Le Parisien' ha publicado el sueldo de Sergio Ramos en el Paris Saint Germain. El central cobra 6 millones de euros limpios por temporada.

Talavera: "Lo que está claro es que dentro del club se está torpedeando a Ramos. Primero con su estado de salud y ahora con el sueldo. Por lo que sea, por lo que no les cuadra... Se está torpedeando".

Mario Torrejón: "Me imagino que alguna fórmula habrá para saltarse el play fair financiero. Me cuadra los seis millones y luego los bonus por objetivos, que iría aparte".

"A mí me da la sensación de que todo esto es una manera de justificar que Ramos no esté jugando. Es decir, publicar su sueldo para decir: 'mira, no está jugando, pero es que tampoco gana tanto'".

Julio Pulido: "Hubo quien señaló a Ramos como pesetero y ahora está en el PSG cobrando menos".