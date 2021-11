"Me cuesta pensar que el mensaje lanzado a La Masía sea bueno": el lado oscuro del fichaje de Dani Alves

El Sanedrín de El Larguero analizó junto a Ramón Besa y Manuel Jabois la victoria de la selección española ante Grecia y el próximo encuentro que define la clasificación de los de Luis Enrique al Mundial de Catar. Además, la vuelta de Dani Alves al FC Barcelona y el polémico accidente de las jugadoras del PSG.

El fichaje de Dani Alves

El FC Barcelona anunció durante la tarde del viernes el fichaje de una de sus leyendas. Dani Alves, uno de los mejores laterales derechos de la historia, vuelve al FC Barcelona cinco años después. Xavi dio el visto bueno para el fichaje y El Sanedrín explicó lo que significa esta incorporación.

Ramón Besa: "Creo que es un reflejo de como está el Barça. No hay dinero y el Barça lleva cinco años buscando un lateral derecho y no lo ha encontrado. Ahí es donde hay un agujero grande. Me cuesta pensar que el mensaje lanzado a La Masía sea bueno fichando a un jugador de 38 años. Está por ver si va a jugar de lateral derecho, pero no viene jugando precisamente de lateral derecho".

Manuel Jabois: "Me parece un fichaje espiritual. Tiene ánimo de adiestrar a futbolistas jóvenes que necesitan referentes como él. 38 de carrilero es una cosa diferente a la de Falcao. La nueva generación necesita gente que sepa lo que es el FC Barcelona y pueda ser un espejo".

La victoria de España ante Grecia

Los de Luis Enrique se impusieron al combinado heleno gracias a un gol de Sarabia desde el punto de penalti. Además, Suecia cayó ante Georgia, lo que permitió a España colocarse como líder de grupo. Pese a los buenos resultados, si hablamos de juego, 'La Roja' no brilló:

Ramón Besa: "Una jornada afortunada. Por la victoria de Georgia, por el partido en Grecia... Creo que la Selección compite mucho mejor contra equipos superiores. Se resolvió el partido a pesar de todas las bajas que había en la convocatoria. Lo que me quedo es la reflexión de Luis Enrique. Es una selección que no sabe jugar sin riesgos".

Manuel Jabois: "Nos ha gustado más quizás en partidos que ha empatado o perdido. No es fácil en una fase tan compleja. La Selección tiene derecho a jugar malos partidos. Me preocupaba más esa Selección preciosista muy endeble detrás y que no conseguía sacar los resultados adelante. El equipo ha crecido mucho. Esos días en los que no estas fino tienes que ganar".

Objetivo final: Suecia

España se juega la clasificación al Mundial de Catar este domingo ante los escandinavos. A los de Luis Enrique les basta con el empate para ser líderes y asegurarse la plaza, pero como anunció el técnico asturiano la Selección irá a por todas.

Ramón Besa: "Hasta que acabe no podemos tener la conclusión. Hemos visto cerca de 80 internacionales. Es una selección que vive al día, no busca la estabilidad y ha sabido responder a ello. Ha hecho que todo el mundo este pendiente de sí le puede llamar o no. Quizás la duda está en como mezclar los centrales. Es una selección divertida y dinámica".

Manuel Jabois: "Es una selección a la que si la marcas uno o dos goles la puedes derribar. Hay la verticalidad y el veneno suficiente como para poder tumbarlo. Tienen un aguijón arriba muy importante, pero soy bastante optimista".